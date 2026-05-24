Згоріли ТРЦ і ринок, зруйновані будинки: репортаж РБК-Україна з Лук'янівки у Києві

Вночі Росія вдарила абсолютно по всіх районах столиці. Один з найбільш людних - Лук'янівка - сильно постраждав, виникли численні пожежі.

РБК-Україна побувало на місці події та в репортажі показує наслідки чергового воєнного злочину Росії.

ТРЦ "Квадрат" вигорів вщент

Один з наслідків удару - торгово-розважальний центр "Квадрат" на Лук'янівці. Будівля зазнала прямого влучання і охопилась вогнем.

На кадрах - обгоріла конструкція, завали, залишки вивіски. Від ТРЦ фактично нічого не лишилось.

Під ударом опинилася 5-поверхівка

Серед об'єктів, куди влучили під час атаки, - і звичайний житловий будинок. Частина конструкції будинку обвалилась. Вибито вікна.

На місці продовжують працювати аварійні служби.

Лук'янівський ринок згорів

Під атакою вночі опинився і Лук'янівський ринок. На кадрах видно, що від кіосків залишилися лише згарища. Тривають пожежі. Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що в районі ринку періодично вибухають балони з газом.

Також ушкоджень зазнала станція метро "Лук'янівська". На фото видно, що пошкоджений вхід у вестибюль.

Атака на Київ 24 травня: що відомо про наслідки

Нагадаємо, вночі 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву. На місто летіли балістичні, крилаті ракети та ударні дрони. Уламки впали в кількох районах, є поранені.

Унаслідок атаки в Шевченківському районі ворожий безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок. Між 8 та 9 поверхами спалахнула пожежа, є загиблий.