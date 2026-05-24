Згоріли ТРЦ і ринок, зруйновані будинки: репортаж РБК-Україна з Лук'янівки у Києві
Вночі Росія вдарила абсолютно по всіх районах столиці. Один з найбільш людних - Лук'янівка - сильно постраждав, виникли численні пожежі.
РБК-Україна побувало на місці події та в репортажі показує наслідки чергового воєнного злочину Росії.
ТРЦ "Квадрат" вигорів вщент
Один з наслідків удару - торгово-розважальний центр "Квадрат" на Лук'янівці. Будівля зазнала прямого влучання і охопилась вогнем.
На кадрах - обгоріла конструкція, завали, залишки вивіски. Від ТРЦ фактично нічого не лишилось.
Фото: наслідки удару по ТРЦ "Квадрат" (РБК-Україна)
Під ударом опинилася 5-поверхівка
Серед об'єктів, куди влучили під час атаки, - і звичайний житловий будинок. Частина конструкції будинку обвалилась. Вибито вікна.
На місці продовжують працювати аварійні служби.
Фото: наслідки атаки по столиці в ніч на 24 травня (РБК-Україна)
Лук'янівський ринок згорів
Під атакою вночі опинився і Лук'янівський ринок. На кадрах видно, що від кіосків залишилися лише згарища. Тривають пожежі. Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що в районі ринку періодично вибухають балони з газом.
Фото: як виглядає Лук'янівський ринок після атаки (РБК-Україна)
Фото: наслідки удару по Лук'янівці (РБК-Україна)
Також ушкоджень зазнала станція метро "Лук'янівська". На фото видно, що пошкоджений вхід у вестибюль.
Фото: наслідки удару по столиці (РБК-Україна)
Атака на Київ 24 травня: що відомо про наслідки
Нагадаємо, вночі 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву. На місто летіли балістичні, крилаті ракети та ударні дрони. Уламки впали в кількох районах, є поранені.
Унаслідок атаки в Шевченківському районі ворожий безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок. Між 8 та 9 поверхами спалахнула пожежа, є загиблий.
Як повідомляло РБК-Україна, під час тієї ж атаки снаряди влучили одразу в дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття з людьми всередині.
У Київській ОВА заявили, що цієї ночі РФ вдарила по всіх районах Київської області - дронами, крилатими ракетами і балістикою.
Вибухова хвиля від удару пошкодила і станцію метро "Лук'янівська" - постраждав вестибюль станції.