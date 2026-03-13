РФ розробляє нову версію ракети? Що кажуть експерти про загрозу наземних пусків Х-101
У мережі з'явилися чутки, що Росія готує наземну модифікацію крилатих ракет Х-101, якими літаки Ту-95 та Ту-160 атакують Україну.
Чи дійсно росіяни можуть перевести ці ракети "на землю" та про що це може свідчити, РБК-Україна розпитало експертів Іван Киричевського та Костянтина Криволапа.
Експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський у коментарі РБК-Україна зазначив, що поки що немає підтвердження про готовність такого типу ракет.
"Нібито повідомлялось про ракети Х-101П з наземним пуском за допомогою твердопаливного прискорювача. Насправді, достовірної інформації про розробку таких ракет немає, схоже на "нахрюк", - зазначив Киричевський.
За його словами, справді, ракети наземного базування виявляти значно важче, ніж повітряного. Вони запускаються значно ближче до кордонів Україні. Але у росіян є крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К", які ворог і так активно використовує.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап додав, що якщо російська "оборонка" справді працює над наземним варіантом ракети Х-101, то операція "Павутина" має наслідки, у ворога спостерігаються проблеми з повітряним пуском.
Що відомо про ракету Х-101
Х-101 – це російська стратегічна крилата ракета класу "повітря – земля". Проектування ракети Х-101 розпочалося у 1980-х роках на основі стратегічної ракети Х-55. Вона може нести до 400 кг вибухівки.
Перші тести ракети проводилися у 1995 році, а на озброєння ракету прийняли у 2012 році. За результатами випробувань ракета має кругове імовірне відхилення у 7 метрів на дальності 5500 км. Теоретично ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м.
Також нещодавно у ГУР розкрили характеристики та показали зображення новітньої ракети "Іздєліє-30", якою Росія може атакувати усю територію України.
Зазначається, що ракета має розмах крил близько трьох метрів, бойову частину масою 800 кілограм та дальність застосування щонайменше 1 500 кілометрів. Перші випадки застосування нової ракети проти України були зафіксовані наприкінці минулого року.
Читайте також: