РФ розробляє нову версію ракети? Що кажуть експерти про загрозу наземних пусків Х-101

У мережі з'явилися чутки, що Росія готує наземну модифікацію крилатих ракет Х-101, якими літаки Ту-95 та Ту-160 атакують Україну.

Чи дійсно росіяни можуть перевести ці ракети "на землю" та про що це може свідчити, РБК-Україна розпитало експертів Іван Киричевського та Костянтина Криволапа.

Експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський у коментарі РБК-Україна зазначив, що поки що немає підтвердження про готовність такого типу ракет.

"Нібито повідомлялось про ракети Х-101П з наземним пуском за допомогою твердопаливного прискорювача. Насправді, достовірної інформації про розробку таких ракет немає, схоже на "нахрюк", - зазначив Киричевський.

За його словами, справді, ракети наземного базування виявляти значно важче, ніж повітряного. Вони запускаються значно ближче до кордонів Україні. Але у росіян є крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К", які ворог і так активно використовує.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап додав, що якщо російська "оборонка" справді працює над наземним варіантом ракети Х-101, то операція "Павутина" має наслідки, у ворога спостерігаються проблеми з повітряним пуском.

Що відомо про ракету Х-101

Х-101 – це російська стратегічна крилата ракета класу "повітря – земля". Проектування ракети Х-101 розпочалося у 1980-х роках на основі стратегічної ракети Х-55. Вона може нести до 400 кг вибухівки.

Перші тести ракети проводилися у 1995 році, а на озброєння ракету прийняли у 2012 році. За результатами випробувань ракета має кругове імовірне відхилення у 7 метрів на дальності 5500 км. Теоретично ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м.