Росія домовляється з КНДР про нових найманців: російські генерали прибули до Пхеньяну
Делегація російського режиму відвідала Північну Корею, щоб домовитися про залучення нових північнокорейських найманців на війну проти України. Попередньо відомо, що РФ хоче отримати солдатів та саперів від диктатора Кім Чен Ина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Зазначається, що офіційний пропагандистський орган КНДР, Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), підтвердив візит делегації російських військових, яких очолив заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін.
З боку КНДР делегацію приймав міністр оборони КНДР Но Гван Чоль. Зустріч військових двох диктатур відбулася у Пхеньяні 6 листопада. Цікавий момент, що делегація РФ нібито була сформована з військових з військово-політичного управління російської армії (ідеологічний спадкоємець Головного політичного управління армії СРСР).
В ЦТАК стверджується, що також в зустрічі взяли участь посол Росії в КНДР Олександр Мацегора та кілька високопосадових чиновників Північної Кореї. Також Горемикін та його підлеглі зустрілися з "колегами" - представниками головного політичного бюро армії КНДР.
"Переговори пройшли у дружній обстановці... обговорили розширення та поглиблення двосторонніх відносин під стратегічним керівництвом глав держав двох країн", - сказано у повідомленні ЦТАК.
Зазначимо, що за даними південнокорейської розвідки, які публікувалися раніше, на кордоні Росії з Україною наразі перебувають близько 10 тисяч північнокорейських найманців, які виконують охоронні функції.
Крім того, Пхеньян направив ще близько п'яти тисяч найманців, які з вересня вже прибувають до Росії. Переважно це військові будівельники та сапери, які будуть проводити розмінування та відновлення інфраструктури тимчасово окупованих територій.
Співпраця Росії та КНДР: що вдіомо
Нагадаємо, зл у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін та диктатор КНДР Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство". Документ передбачає надання взаємодопомоги в разі "агресії" проти однієї з двох країн.
Після цього КНДР відправила тисячі найманців воювати проти України. Російський режим змушений був визнати це офіційно тільки у квітні 2025 року - коли українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.
Також КНДР допомагає Росії зі зброєю та ракетами - десятки мільйонів снарядів російський режим отримав саме від Пхеньяна, як і сотні балістичних ракет. Окрім цього, північнокорейський режим розглядає можливість направлення робочої сили на російське виробництво ударних дронів "Шахед".