Росія домовляється з КНДР про нових найманців: російські генерали прибули до Пхеньяну

Делегація російського режиму відвідала Північну Корею, щоб домовитися про залучення нових північнокорейських найманців на війну проти України. Попередньо відомо, що РФ хоче отримати солдатів та саперів від диктатора Кім Чен Ина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".