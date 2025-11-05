КНДР перекинула 10 тисяч військових до кордону з Україною, - розвідка Південної Кореї

На кордоні Росії з Україною наразі перебувають близько 10 тисяч північнокорейських військових, які виконують охоронні функції.

Про це заявила розвідка Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Chosun Daily.

"Зокрема, героїзуючи війська, відправлені до Росії, він (Кім Чен Ин) виділяє власну відправку до Росії як значне досягнення і, здається, має намір сфабрикувати новий міф про перемогу після 1950-х років щодо повернення Курська... Ми також виявили ознаки щодо створення двох музеїв перемоги в Пхеньяні", - йдеться у звіті розвідки.

Крім того, Пхеньян направив ще близько 5 тисяч своїх громадян, які з вересня прибувають до Росії. Їх планують використовувати для відновлення інфраструктури на окупованих територіях.

За даними розвідки, з 10 тисяч - понад тисяча північнокорейських інженерів залучені до робіт із розмінування в прикордонних районах.

Співпраця Росії та КНДР

Нагадаємо, у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство". Документ передбачає надання взаємодопомоги в разі "агресії" проти однієї з двох країн.

Після цього стало відомо, що КНДР направляє своїх військових до Росії для проходження там військової підготовки.

У квітні 2025 року країна-терорист визнала, що північнокорейські військові воюють проти України. Це сталося після того, як українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.

Крім цього, КНДР допомагає Росії зі зброєю та ракетами.

Також раніше повідомлялося, що Північна Корея розглядає можливість направлення робочої сили на російське виробництво ударних дронів "Шахед". Планує відправити 25 тисяч працівників.