У СЗР розкрили масштаби постачання зброї Росії з Північної Кореї

Російська військова промисловість намагається збільшити випуск озброєння, але стикається з браком інвестицій, технологій і комплектуючих.

За його словами, 80% техніки Росії на фронті - це старі зразки, відновлені зі зберігання, а лише 20% - новітні системи.

Росія виробляє близько 3 млн снарядів калібрів 122 та 152 мм на рік, але істотну частку боєприпасів 2,5-3 млн вона отримує від Північної Кореї. З початку війни РФ вже закупила в КНДР шість мільйонів снарядів.

Зброя від Північної Кореї

Окрім боєприпасів, Північна Корея постачає Росії самохідні артилерійські установки калібру 170 мм (модель М1989 Koksan) та реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм (М1991) - по 120 одиниць кожного типу.

Іващенко також розповів, що Росія розраховується з КНДР передачею ракетних і космічних технологій, ймовірно, навіть пов’язаних із ядерною зброєю.

Пхеньян надсилає до РФ і висококваліфікованих фахівців, зокрема у сфері літакобудування.

Крім того, КНДР постачає робочу силу для російського сільського господарства, будівництва доріг і житла - минулого року понад 13,8 тисячі північнокорейців працювали в Росії.

Щодо безпосередньої участі північнокорейських військових на території України, Іващенко підтвердив їхню присутність у Курській області, але на окупованих українських територіях їх поки не зафіксували.

Водночас їхня артилерія вже застосовувалась на Херсонському напрямку.