КНДР відправить до Росії 25 тисяч робітників для виробництва "Шахедів", - ЗМІ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK .

Зазначається, що військова співпраця між Росією та Північною Кореєю продовжує поглиблюватися, оскільки Росія збільшує виробництво безпілотників на тлі вторгнення в Україну. Тим часом КНДР прагне зміцнити свої збройні сили.

Завод знаходиться в Алабузькій спеціальній економічній зоні в центральній російській республіці Татарстан. Саме туди планують відправити 25 тисяч північнокорейців.

Як повідомляє видання, КНДР планує відправити працівників до Росії для збільшення виробництва дронів в обмін на навчання експлуатації безпілотників.

Співпраця Росії та КНДР

Нагадаємо, у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін та лідер кндр Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство". Документ передбачає надання взаємодопомоги в разі "агресії" проти однієї з двох країн.

Після цього стало відомо, що КНДР направляє своїх військових до Росії для проходження там військової підготовки.

У квітні 2025 рокукраїна-терорист визнала, що північнокорейські військові воюють проти України. Це сталося після того, як українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.

Крім цього, КНДР допомагає Росії зі зброєю та ракетами.

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