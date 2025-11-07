Россия договаривается с КНДР о новых наемниках: российские генералы прибыли в Пхеньян

Делегация российского режима посетила Северную Корею, чтобы договориться о привлечении новых северокорейских наемников на войну против Украины. Предварительно известно, что РФ хочет получить солдат и саперов от диктатора Ким Чен Ына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".