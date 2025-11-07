Россия договаривается с КНДР о новых наемниках: российские генералы прибыли в Пхеньян
Делегация российского режима посетила Северную Корею, чтобы договориться о привлечении новых северокорейских наемников на войну против Украины. Предварительно известно, что РФ хочет получить солдат и саперов от диктатора Ким Чен Ына.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Отмечается, что официальный пропагандистский орган КНДР, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), подтвердил визит делегации российских военных, которых возглавил заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.
Со стороны КНДР делегацию принимал министр обороны КНДР Но Гван Чоль. Встреча военных двух диктатур состоялась в Пхеньяне 6 ноября. Интересный момент, что делегация РФ якобы была сформирована из военных из военно-политического управления российской армии (идеологический наследник Главного политического управления армии СССР).
В ЦТАК утверждается, что также во встрече приняли участие посол России в КНДР Александр Мацегора и несколько высокопоставленных чиновников Северной Кореи. Также Горемыкин и его подчиненные встретились с "коллегами" - представителями главного политического бюро армии КНДР.
"Переговоры прошли в дружественной обстановке... обсудили расширение и углубление двусторонних отношений под стратегическим руководством глав государств двух стран", - сказано в сообщении ЦТАК.
Отметим, что по данным южнокорейской разведки, которые публиковались ранее, на границе России с Украиной сейчас находятся около 10 тысяч северокорейских наемников, которые выполняют охранные функции.
Кроме того, Пхеньян направил еще около пяти тысяч наемников, которые с сентября уже прибывают в Россию. Преимущественно это военные строители и саперы, которые будут проводить разминирование и восстановление инфраструктуры временно оккупированных территорий.
Сотрудничество России и КНДР: что известно
Напомним, в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве". Документ предусматривает оказание взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.
После этого КНДР отправила тысячи наемников воевать против Украины. Российский режим вынужден был признать это официально только в апреле 2025 года - когда украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.
Также КНДР помогает России с оружием и ракетами - десятки миллионов снарядов российский режим получил именно от Пхеньяна, как и сотни баллистических ракет. Кроме этого, северокорейский режим рассматривает возможность направления рабочей силы на российское производство ударных дронов "Шахед".