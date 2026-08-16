Росія атакувала передмістя Одеси, в мережі пишуть про приліт в "Епіцентр"

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ балістикою. Постраждали двоє людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах.

Зокрема, російські окупанти завдали ударів по книжковому ринку на Почайній. Рятувалькики досі ліквідують пожежі після прильотів.

Також цієї ночі Росія завдала удару по промислових об'єктах Кривого Рогу. На місцях прильотів виникли пожежі. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще 13 отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що гірничо-металургійне підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" потрапило під ракетну атаку РФ. Є загиблі та постраждалі, завод частково зупинив роботу.