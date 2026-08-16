У Києві після балістичного удару спалахнула пожежа, є постраждала: всі наслідки атаки
Уночі 16 серпня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет. В Оболонському районі спалахнуло нежитлове приміщення, постраждала одна людина.
РБК-Україна повідомляє про всі наслідки російського удару.
Повітряну тривогу в Києві оголосили через загрозу застосування балістичних ракет - мешканців столиці закликали негайно вирушати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Невдовзі стало відомо про перші наслідки атаки: в Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив деталі: в Оболонському районі через падіння уламків сталося загоряння в нежитлових приміщеннях одразу за двома адресами, а біля одного з них зайнялися кілька автомобілів. Ще одну пожежу зафіксували в Голосіївському районі - там горить територія нежитлової забудови.
Станом на 03:35 стало відомо про одну постраждалу особу. Служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
Ця атака стала продовженням масштабного нічного удару по кількох регіонах України. Того ж часу ЗМІ повідомляли про вибухи в Полтаві та Дніпрі, а Кривий Ріг опинився під комбінованою атакою балістичними ракетами та безпілотниками.
Ще 12 серпня РБК-Україна писало, що Кремль змінив тактику повітряних атак, почавши активніше використовувати балістичні ракети та реактивні дрони "Бандероль" - імовірно, намагаючись скористатися тимчасовим "вікном можливостей". А в ніч на 11 серпня у Києві вже лунали потужні вибухи через черговий балістичний обстріл столиці.