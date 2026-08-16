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Росія "перемогла" літературу: як виглядає книжковий ринок у Києві після ворожого прильоту

14:36 16.08.2026 Нд
2 хв
Частина ринку вигоріла вщент
aimg Тетяна Степанова
Росія "перемогла" літературу: як виглядає книжковий ринок у Києві після ворожого прильоту Фото: книжковий ринок на Почайній згорів після ракетної атаки РФ (РБК-Україна)
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Під час ракетної атаки на Київ 16 серпня російські окупанти завдали ударів по книжковому ринку на Почайній. Рятувалькики досі ліквідують пожежі після прильотів.

РБК-Україна побувало на місці події та в репортажі показує наслідки чергового ракетного удару РФ по Києву.

Як видно на фото тавідео, ринок все ще тліє після нічної атаки. На місці досі працюють рятувальники.

Частина ринку вигоріла вщент, інша - зазнала пошкоджень. Підприємці, які працювали на пошкодженій частині, планують відновити роботу.

Один з постраждалих підприємців працював на ринку вже три роки. Його магазин зазнав пошкоджень, але збитки оцінити наразі складно.

"Всі ролети були вирвані, стелажі попадали, книжки трохи пошкоджені, дуже багато побитого", - розповів він.

речник ДСНС Києва Павло Петров зазначив, що рятувальникам дуже важко гасити пожежу на Почайній.

За його словами, складнощів додає те, що на ринку багато горючих матеріалів, а під час гасіння вже кілька разів оголошували тривогу, тому доводилося відходити на безпечну відстань.

Крім книжкового ринку, пожежники працювали ще на двох локаціях в Оболонському районі та на одній локації в Голосіївському районі. Але там пожежі були ліквідовані ще вночі.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ балістикою. Постраждали троє людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах.

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