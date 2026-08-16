У Кривому Розі загинула людина внаслідок ракетного удару, ще шестеро поранені

Уночі 16 серпня Росія завдала удару по промислових об'єктах Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

Про атаку на Кривий Ріг повідомив Ганжа - за його словами, ворог завдав удару по промислових об'єктах міста, унаслідок чого виникла пожежа. На місці одразу почали працювати рятувальники.

Спершу йшлося лише про одного пораненого, якому медики надавали необхідну допомогу. Однак з часом ситуація погіршилася: кількість постраждалих зросла до шести, а один із них помер.

Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Інформація про наслідки атаки може ще уточнюватися.