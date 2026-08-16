Россия атаковала пригород Одессы, в сети пишут о прилете в "Эпицентр"

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 16 августа российские войска атаковали Киев баллистикой . Пострадали два человека, а пожары и разрушения зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.

В частности, российские оккупанты нанесли удары по книжному рынку на Почайной. Спасатели еще ликвидируют пожары после прилетов.

Также этой ночью Россия нанесла удар по промышленным объектам Кривого Рога. На местах прилетов возникли пожары. В результате атаки погибли два человека, еще 13 получили ранения.

Позже стало известно, что горно-металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" попало под ракетную атаку РФ. Есть погибшие и пострадавшие, завод частично приостановил работу.