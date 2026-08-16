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Россия атаковала пригород Одессы, в сети пишут о прилете в "Эпицентр"

15:12 16.08.2026 Вс
2 мин
Под удар попало почтовое отделение
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Россия атаковала пригород Одессы (ГСЧС)

Российский реактивный дрон днем 16 августа атаковал почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг цинично атаковал реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы", - сообщил Кипер.

В результате удара пострадали 42-летняя женщина и 32-летний мужчина. Оба госпитализированы с осколочными ранениями. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Между тем местные Telegram-каналы сообщают о прилете в "Эпицентр" в Одессе и публикуют кадры с места вражеского удара. Однако официальной информации пока нет.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 16 августа российские войска атаковали Киев баллистикой . Пострадали два человека, а пожары и разрушения зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.

В частности, российские оккупанты нанесли удары по книжному рынку на Почайной. Спасатели еще ликвидируют пожары после прилетов.

Также этой ночью Россия нанесла удар по промышленным объектам Кривого Рога. На местах прилетов возникли пожары. В результате атаки погибли два человека, еще 13 получили ранения.

Позже стало известно, что горно-металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" попало под ракетную атаку РФ. Есть погибшие и пострадавшие, завод частично приостановил работу.

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