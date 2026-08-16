Найбільший металургійний завод України частково зупинив роботу через удар РФ

Гірничо-металургійне підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" потрапило пд ракетну атаку Росії вночі 16 серпня. Є загиблі та постраждалі, завод частково зупинив роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу підприємства.

В результаті ворожої атаки 13 співробітників підприємства та підрядних організацій поранені. Ще дві людини загинули. Рятувальні й пошукові роботи тривають.

Був введений в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці події працюють співробітники пожежної служби, департаменту охорони праці, рятувальники, медпрацівники.

В результаті атаки пошкоджені основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва та частково зупинено виробничі процеси заводу. Наразі відповідні фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості й строки відновлення.

"Наголошуємо, що наше підприємство є цивільним об’єктом гірничо-металургійної промисловості й рішуче засуджуємо такі підступні ворожі атаки", - наголосили у пресслужбі.

Там нагадали, що в 2022 році підприємство вже зазнало руйнівного ракетного удару Росії. Тоді був зруйнований сортопрокатний цех та загинув співробітник.