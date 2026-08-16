Постраждав ринок та кілька будівель: ДСНС показала фото ліквідації атаки на Київ
ДСНС оприлюднила фото ліквідації наслідків нічної атаки Росії на Київ. Постраждали двоє людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Рятувальна служба оприлюднила фото з місць влучань - на кадрах видно роботу пожежників і рятувальників на території ринку в Оболонському районі, де сталася масштабна пожежа.
Саме там зафіксували двох постраждалих.
За іншою адресою в Оболонському районі вибухова хвиля спричинила незначне руйнування будівлі без займання, а ще за однією - уламки влучили в нежитлову будівлю.
Фото: наслідки атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)
У Голосіївському районі також сталася пожежа на території нежитлової забудови - це загоряння рятувальники вже локалізували. Інформація про постраждалих продовжує уточнюватися, служби на місцях завершують ліквідацію наслідків атаки.
Ця атака стала частиною масштабного нічного удару одразу по кількох регіонах України - того ж часу з'являлися повідомлення про вибухи в Полтаві та Дніпрі, а Кривий Ріг опинився під комбінованою атакою балістичними ракетами та безпілотниками.
Про подібну тактику ворога РБК-Україна писало й раніше. Ще 12 серпня стало відомо, що Кремль змінив підхід до повітряних атак, почавши активніше застосовувати балістичні ракети та реактивні дрони.