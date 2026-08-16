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Постраждав ринок та кілька будівель: ДСНС показала фото ліквідації атаки на Київ

07:02 16.08.2026 Нд
1 хв
Найбільше дісталося одному з ринків в Оболонському районі
aimg Катерина Коваль
Постраждав ринок та кілька будівель: ДСНС показала фото ліквідації атаки на Київ Фото: ліквідація наслідків атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)
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ДСНС оприлюднила фото ліквідації наслідків нічної атаки Росії на Київ. Постраждали двоє людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальна служба оприлюднила фото з місць влучань - на кадрах видно роботу пожежників і рятувальників на території ринку в Оболонському районі, де сталася масштабна пожежа.

Саме там зафіксували двох постраждалих.

За іншою адресою в Оболонському районі вибухова хвиля спричинила незначне руйнування будівлі без займання, а ще за однією - уламки влучили в нежитлову будівлю.

Фото: наслідки атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)

У Голосіївському районі також сталася пожежа на території нежитлової забудови - це загоряння рятувальники вже локалізували. Інформація про постраждалих продовжує уточнюватися, служби на місцях завершують ліквідацію наслідків атаки.

Ця атака стала частиною масштабного нічного удару одразу по кількох регіонах України - того ж часу з'являлися повідомлення про вибухи в Полтаві та Дніпрі, а Кривий Ріг опинився під комбінованою атакою балістичними ракетами та безпілотниками.

Про подібну тактику ворога РБК-Україна писало й раніше. Ще 12 серпня стало відомо, що Кремль змінив підхід до повітряних атак, почавши активніше застосовувати балістичні ракети та реактивні дрони.

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