Пошкоджено судно у порту та знищені автобуси: РФ масовано вдарила по Одещині

У ніч на 14 квітня російські окупанти влаштували масовану атаку "Шахедами" на південь Одеської області. Під ударом опинилася портова інфраструктура та цивільні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram .

За його словами, на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал та баржу. Також зазнало ушкоджень портове обладнання.

Внаслідок влучань зруйновано будівлю СТО з подальшою пожежею. Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

Крім того, під удар потрапили шість приватних будинків - у них пошкоджено покрівлі. Також зафіксовано пошкодження автомобіля швидкої допомоги.

Кіпер додав, що обійшлося без загиблих і постраждалих. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Також в ОВА показали наслідки ворожої атаки на південь області.

Фото: російські окупанти завдали масованого удару по півдню Одеської області (t.me/odeskaODA)