Пошкоджено судно у порту та знищені автобуси: РФ масовано вдарила по Одещині
У ніч на 14 квітня російські окупанти влаштували масовану атаку "Шахедами" на південь Одеської області. Під ударом опинилася портова інфраструктура та цивільні об’єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.
За його словами, на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал та баржу. Також зазнало ушкоджень портове обладнання.
Внаслідок влучань зруйновано будівлю СТО з подальшою пожежею. Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.
Крім того, під удар потрапили шість приватних будинків - у них пошкоджено покрівлі. Також зафіксовано пошкодження автомобіля швидкої допомоги.
Кіпер додав, що обійшлося без загиблих і постраждалих. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.
Також в ОВА показали наслідки ворожої атаки на південь області.
Фото: російські окупанти завдали масованого удару по півдню Одеської області (t.me/odeskaODA)
Атаки на порти Одеської області
Варто додати, що російські окупанти систематично атакують порти Одещини дронами та ракетами.
Так, в ніч на 8 квітня російські "Шахеди" також масовано накрили південь Одеської області. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру.
Перед тим внаслідок удару російськими дронами було пошкоджено один із портів регіону - постраждали два цивільні судна під прапорами Палау та Барбадосу, а також зазнала руйнувань портова інфраструктура. Через обстріл виникли пожежі.
Ще раніше війська РФ завдали ударів по двох портах Одещини, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.