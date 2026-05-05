Ворог завдав удару по порту Одеси та пошкодив іноземне судно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів України у Telegram .

"Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби", - йдеться у повідомленні адміністрації.

В АМПУ уточнили, що екіпаж судна не постраждав.

Як зазначається, вранці ворог завдав удару по порту Великої Одеси. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука.

Атаки на порти Одеси та області

Російські окупанти систематично атакують порти Одещини дронами та ракетами.

Так, зранку 14 квітня загарбники завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області.

Внаслідок атаки було уражено цивільне судно під прапором Ліберії, яке прямувало Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси для завантаження кукурудзи.

Під час повітряної тривоги дрон влучив у судно, що перебувало на маршруті до порту. Унаслідок удару зафіксовано пошкодження.

У ніч на 8 квітня російські "Шахеди" також масовано накрили південь Одеської області. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру.

Перед тим внаслідок удару дронами було пошкоджено один із портів регіону - постраждали два цивільні судна під прапорами Палау та Барбадосу, а також зазнала руйнувань портова інфраструктура. Через обстріл виникли пожежі.