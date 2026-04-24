Росіяни дронами атакували судно у Чорному морі, що йшло в Україну

08:47 24.04.2026 Пт
2 хв
Ворог поцілив у судно, яке йшло до портів Великої Одеси
aimg Костянтин Широкун
Росіяни дронами атакували судно у Чорному морі, що йшло в Україну Фото: росіяни дронами атакували судно у Чорному морі (Getty Images)

Російські війська у Чорному морі сьогодні вночі, 24 квітня, атакували ударними безпілотниками балкер, який йшов до одного з портів Великої Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Адміністрації морських портів України.

"Під час руху Українським морським коридором зафіксовано влучання БПЛА у торговельне судно", - зазначили у Адміністрації морських портів.

Повідомляється, що балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс, що прямував до одного з портів Великої Одеси, зазнав ураження двома безпілотниками.

Відомо, що судно рухалося морським коридором до Одеси для завантаження зернових. На борту виникла пожежа та вийшла з ладу навігаційна система. Для супроводу судна направлено катер. Попередньо постраждалих немає.

Росіяни атакують судна у Чорному морі

Російські війська намагаються порушити мирні коридори, якими слідують судна до українських портів.

Так, у березні російський дрон влучив в іноземне судно під час його виходу з порту Чорноморська на Одещині. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Постраждалим надали необхідну допомогу, також було проведено евакуацію людей.

Окрім того, у грудні окупанти вчергове атакували цивільне судно Туреччини, яке прямувало з України до Єгипту. Удар було здійснено дроном.

Відзначимо, що після першої атаки з боку Туреччини послідувала редакція. Анкара закликала до негайної деескалації та необхідності укласти договір про гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

