Россия атаковала китайское судно в территориальных водах Украины, - ВМС

В ночь на 18 мая войска РФ атаковали китайское торговое судно, которое находилось в территориальных водах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в Facebook .

По словам Плетенчука, российские оккупанты применили для атаки ударный дрон типа "Шахед".

"Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили "Шахедом" оприходовать китайское торговое судно в нашем море", - отметил спикер ВМС.

Он уточнил, что в результате удара никто не пострадал.

"Обошлось без жертв, но это что-то новое", - подчеркнул Плетенчук.

Также он иронично прокомментировал инцидент, добавив: "произошла чудовищная ошибка", товарищи?

Обновлено в 11:40

Как уточнили в Военно-морских силах ВСУ, Россия ударила по судну с гражданами Китая.

Сегодня утром вражеский ударный дрон атаковал сухогрузное судно "KSL DEYANG", которое находилось в море неподалеку Одесской области.

Судно ходит под флагом Маршалловых островов, а его судовладелец - из КНР. На борту - экипаж из граждан Китая.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что ее атаки представляют угрозу не только Украине, теперь это риск даже для ее ближайших партнеров, чьи суда оказываются в Черном море", - говорится в заявлении ВМС ВСУ.

Фото: Россия атаковала судно с гражданами Китая (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Это был не единственный инцидент за утро.

По информации главы ОВА Олега Кипера, также было попадание вражеских БпЛА в два гражданских судна под флагом Гвинеи-Бисау и Панамы, которые находились в районе ожидания и двигались по Украинскому коридору в порты Большой Одессы.