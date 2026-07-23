Роботи вистачає, але є нюанси. Які вакансії в Україні закривають найшвидше і хто в дефіциті

Головне: Реалії ринку праці : за перші шість місяців 2026 року роботодавці через сервіси Державної служби зайнятості запропонували понад 240 тисяч вакансій, із яких укомплектували 131,5 тисячі.

: за перші шість місяців 2026 року роботодавці через сервіси Державної служби зайнятості запропонували понад 240 тисяч вакансій, із яких укомплектували 131,5 тисячі. Головна проблема : знайти роботу вдається не всім через невідповідність навичок, кваліфікації та кар'єрних очікувань шукачів реальним потребам роботодавців.

: знайти роботу вдається не всім через невідповідність навичок, кваліфікації та кар'єрних очікувань шукачів реальним потребам роботодавців. Навчання та ваучери : за цей період додаткове навчання за підтримки держслужби пройшли 37 тисяч людей (зокрема 4,1 тисячі отримали ваучери на навчання).

: за цей період додаткове навчання за підтримки держслужби пройшли 37 тисяч людей (зокрема 4,1 тисячі отримали ваучери на навчання). Популярні професії : найшвидше закривають вакансії продавців продовольчих товарів, водіїв автотранспорту, кухарів, бухгалтерів, охоронців та адміністраторів.

: найшвидше закривають вакансії продавців продовольчих товарів, водіїв автотранспорту, кухарів, бухгалтерів, охоронців та адміністраторів. Професії без відгуків: деякі вакансії залишаються без жодного зворотного зв'язку від шукачів роботи (наприклад, машиніст автомотриси, помічник машиніста електропоїзда, моторист, мийник літальних апаратів тощо).

Скільки вакансій з'явилось за пів року

Українцям розповіли, що за перших шість місяців 2026 року роботодавці, користуючись сервісами Державної служби зайнятості, запропонували потенційним працівникам понад 240 тисяч вакансій.

"Із них вдалося укомплектувати 131,5 тисячі", - констатували у ДСЗ.

При цьому за сприянням у працевлаштуванні до держслужби звернулися 230 тисяч людей.

"Які отримали статус безробітного", - уточнили в ДСЗ.

Чому знайти роботу вдається не всім

За даними Державної служби зайнятості, знайти роботу вдається не всім через певні розбіжності.

"Основна причина - невідповідність між навичками, кваліфікацією та кар'єрними очікуваннями шукачів роботи і реальними потребами роботодавців", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що саме тому одним із ключових напрямів роботи ДСЗ є:

професійне навчання людей;

підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці.

Скільки людей пройшли додаткове навчання

За шість місяців 2026 року додаткове навчання за підтримки держслужби пройшли 37 тисяч людей.

Із них майже 30 тисяч шукачів роботи здобували нові професійні знання та навички (зокрема більше 20 тисяч - навчалися у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ).

Ще 4,1 тисячі людей отримали ваучери на навчання, що дало їм можливість:

або опанувати нову професію;

або підвищити кваліфікацію.

Які вакансії закривають найшвидше

У ДСЗ повідомили, що попри невідповідність очікувань роботодавців та прагнень шукачів роботи, є перелік вакансій, які мають дуже високі показники укомплектування.

До них належать:

продавці продовольчих товарів - 6,7 тисяч укомплектованих вакансій;

водії автотранспортних засобів - 6,2 тисяч;

кухарі - 3,3 тисяч;

бухгалтери - 2,7 тисяч;

охоронники - 2,4 тисяч;

адміністратори - 2,2 тисяч.

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Які вакансії залишаються без відгуків

Насамкінець укранцям розповіли про професії, які неодноразово з'являлися цього року серед вакансій, але не мали жодного зворотного зв'язку від шукачів роботи.

Серед таких згадуються: