Роботи вистачає, але є нюанси. Які вакансії в Україні закривають найшвидше і хто в дефіциті

Ринок праці в Україні має свої особливості. Поки одні вакансії залишаються надзвичайно популярними, на низку інших - охочих немає взагалі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби зайнятості (ДСЗ).
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Українцям розповіли, що за перших шість місяців 2026 року роботодавці, користуючись сервісами Державної служби зайнятості, запропонували потенційним працівникам понад 240 тисяч вакансій.
"Із них вдалося укомплектувати 131,5 тисячі", - констатували у ДСЗ.
При цьому за сприянням у працевлаштуванні до держслужби звернулися 230 тисяч людей.
"Які отримали статус безробітного", - уточнили в ДСЗ.
За даними Державної служби зайнятості, знайти роботу вдається не всім через певні розбіжності.
"Основна причина - невідповідність між навичками, кваліфікацією та кар'єрними очікуваннями шукачів роботи і реальними потребами роботодавців", - пояснили громадянам.
Уточнюється, що саме тому одним із ключових напрямів роботи ДСЗ є:
За шість місяців 2026 року додаткове навчання за підтримки держслужби пройшли 37 тисяч людей.
Із них майже 30 тисяч шукачів роботи здобували нові професійні знання та навички (зокрема більше 20 тисяч - навчалися у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ).
Ще 4,1 тисячі людей отримали ваучери на навчання, що дало їм можливість:
У ДСЗ повідомили, що попри невідповідність очікувань роботодавців та прагнень шукачів роботи, є перелік вакансій, які мають дуже високі показники укомплектування.
До них належать:
Насамкінець укранцям розповіли про професії, які неодноразово з'являлися цього року серед вакансій, але не мали жодного зворотного зв'язку від шукачів роботи.
Серед таких згадуються:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про роботу в Україні з безкоштовним житлом - де платять найбільше та як знайти ту саму вакансію.
Крім того, ми пояснювали, хто в Україні найсильніше "вигорає" на роботі через хронічний стрес.
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