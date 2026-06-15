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Передчасне старіння й виснаження: чи реально українцям працювати у пенсійному віці

07:35 15.06.2026 Пн
2 хв
Вимоги до стажу зростають, але чи витримує організм 60+?
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Передчасне старіння й виснаження: чи реально українцям працювати у пенсійному віці Чимало українців продовжують працювати, допоки вистачає сил (фото ілюстративне: freepik.com)
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Одна із небезпек сьогодні - передчасне старіння та інвалідизація працездатного населення України. Щоб не втратити трудовий потенціал, необхідні глобальні програм підтримки здоров'я та реабілітації.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна генеральний директор ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України" Богдан Божук.

Головне:

  • Реальна ситуація: попри підвищення вимог до стажу в Україні, загальне погіршення здоров'я нації ставить під загрозу спроможність людей працювати на колишньому рівні.
  • Ціна праці після 60: в цілому українці здатні повноцінно виконувати свої обов'язки у 60-65 років, але це серйозно виснажує організм і може знижувати якість життя.
  • Індивідуальний фактор: орієнтуватися суто на вікові межі в цьому питанні складно, адже, наприклад, працездатність шахтаря та науковця - різні.

Чи здатні українці працювати у пенсійному віці

Сьогодні в Україні триває пенсійна реформа, яка щороку збільшує вимоги до страхового стажу.

За словами експерта, на тлі загального погіршення здоров'я нації (зокрема психологічного) українці у віці 60-65 років повноцінно працювати здатні.

Але це, за даними Божука:

  • виснажує організм;
  • загострює хронічні хвороби.

"І, скоріш за все, це скорочує їхню якість життя", - констатував спеціаліст.

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Чи працюють насправді вікові межі для пенсії

"Звісно, з економічного погляду підвищення пенсійного віку - виправдане", - повідомив генеральний директор Інституту медицини праці.

Водночас він нагадав, що важливо розуміти: "здоров'я та працездатність у 60-65 років - у кожного різна".

Тобто умовно "стан науковця і шахтаря - складно порівнювати".

"Наприклад: у когось є задавнені хронічні захворювання з частими загостреннями, а в когось - суттєвих порушень стану здоров'я немає, що дозволяє залишатися активним", - пояснив Божук.

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Виходячи з цього, на його думку, орієнтуватися лише на вікові межі - не варто.

"Адже в багатьох випадках працездатність може знижуватись значно раніше 65 років. А в інших випадках - людина залишається продуктивною і після 75", - підсумував фахівець.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні запускають платформу "Обрій" для ринку праці та пояснювали, коли запрацюють перші сервіси.

Крім того, ми розповідали, чому обізнаність про ментальне здоров'я - питання стійкості країни.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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