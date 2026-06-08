В Україні запускають платформу "Обрій" для ринку праці: коли запрацюють перші сервіси
В Україні запускають нову цифрову платформу "Обрій". Вона допоможе громадянам швидше знаходити роботу, а бізнесу - закривати наявні вакансії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України у Facebook.
Головне:
- Нова екосистема: в Україні запускають цифрову платформу "Обрій", яка супроводжуватиме людину впродовж усього кар'єрного шляху - від профорієнтації у школі до працевлаштування та перенавчання.
- Масштабна ціль: у фокусі проєкту - 12,5 млн економічно неактивних українців (ветеранів, ВПО, людей 50+ та ін.), до кінця року до роботи планують залучити щонайменше 100 тисяч людей.
- Перші сервіси в "Дії": очікується, що вже в липні 2026 року в застосунку з'явиться можливість отримати державний грант на навчання, а також функція дистанційного звільнення для працівників із ТОТ.
- Плани до 2027 року: наступними етапами стануть запуск реєстрації безробітних, кабінетів для роботодавців, програм менторства та інтеграція з освітнім застосунком "Мрія" для старшокласників.
Чим саме "Обрій" зможе допомогти українцям
У понеділок, 8 червня, у Мінекономіки розповіли, що презентували "Обрій" - цифрову екосистему ринку праці, яка допоможе долати:
- дефіцит кадрів;
- структурне безробіття.
Зазначається, що "Обрій" супроводжуватиме людину впродовж усього працездатного життя:
- від профілювання інтересів, навичок у школі та вибору професії;
- до працевлаштування, перенавчання та підвищення кваліфікації.
"Обрій" - це цифрова інфраструктура нової моделі, яка базується на глибокому аналізі даних", - поділився міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
Заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт під час презентації пояснив, що платформа "Обрій" зможе:
- аналізувати здібності людини та отримані у школі кваліфікації;
- пропонувати їй варіанти професій, де б ці навички згодилися;
- надавати поради щодо підвищення кваліфікацій за допомогою курсів;
- надсилати пропозиції роботи згідно з профілем.
Тим часом "у кабінет роботодавця потраплятимуть ті резюме, які відповідатимуть його побажанням".
Презентація проєкту "Обрій" (фото: facebook.com/mineconomdev)
Скількох людей планують залучити до кінця року
За даними Мінекономіки, у фокусі "Обрію" - 12,5 млн економічно неактивних українців.
Йдеться, зокрема, про:
- ветеранів;
- внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- людей з інвалідністю;
- молодь;
- жінок із дітьми;
- людей віком 50+.
Соболев зауважив, що держава вперше "бачить ринок праці цілісно, а не у вигляді розрізнених фрагментів інформації з різних реєстрів".
"До кінця року за допомогою "Обрію" ми розраховуємо залучити до ринку праці щонайменше 100 тисяч українців", - розповів він.
Платформа "Обрій" зможе допомогти чималій кількості людей (фото: facebook.com/mineconomdev)
Коли запрацюють перші сервіси в "Дії"
У Мінекономіки повідомили, що перші сервіси з'являться в "Дії" вже цього літа:
- грант на професійний розвиток - державне фінансування для оплати навчання або присвоєння чи підтвердження кваліфікації;
- дистанційне припинення трудових відносин - для працівників, чиї роботодавці перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).
Серед інших послуг, які плануються до запуску найближчим часом:
- реєстрація безробітного;
- призначення виплати допомоги з безробіття.
Циборт під час презентації уточнив, що зараз стартує бета-тестування першого модуля системи:
- отримання гранту на навчання від Державної служби зайнятості (ДСЗ);
- дистанційного звільнення з роботи на підприємствах, розташованих на ТОТ.
Він зауважив, що через "Дію" відбуватимуться як реєстрація на навчання й отримання державного гранту, так і подальша видача сертифікату.
Цей функціонал, за його словами, має стати доступним вже у липні 2026 року.
Решту основних модулів планують розгорнути до 2027 року (модуль неформальної освіти, програми менторства, вакансії та особисті кабінети роботодавців тощо).
Крім того, через інтеграцію з освітньою платформою "Мрія", має запрацювати сервіс профорієнтації для старших школярів.
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