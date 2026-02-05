Попит зріс у 7 разів: які професії в Україні масово переходять на гнучкий графік

Запит на дистанційну роботу та гнучкий графік в Україні стрімко зростає. Наприкінці 2025 року кількість відгуків на вакансії з гнучким графіком збільшилася на 13% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

У яких професіях попит зріс найбільше

Найпомітніше зросла зацікавленість у вакансіях із гнучким графіком у сфері торгівлі. Так, на посаду менеджера по роботі з клієнтами кількість відгуків у грудні 2025 року була майже у 7 разів більшою, ніж роком раніше.

Також значне зростання попиту зафіксували на посади:

помічника кухаря - у 5 разів більше відгуків;

монтажника - на 169%;

муляра - на 165%;

штукатура - на 129%;

плиточника - на 105%;

складальника - на 97%;

електрика - на 42%.

Крім того, на 91% зріс попит на вакансії з гнучким графіком у категорії "Початок кар’єри", де зазвичай розміщують пропозиції для студентів та кандидатів без досвіду.

Чи готові роботодавці йти назустріч

Роботодавці поступово адаптуються до нових очікувань кандидатів. Загальна кількість вакансій із гнучким графіком у грудні 2025 року зросла на 9% у річному вимірі.

Найчастіше такий формат роботи пропонують на посади водія, продавця, вантажника, касира, прибиральника, різноробочого та кухаря. Активно зростає кількість "гнучких" пропозицій і для менеджерів по роботі з клієнтами - таких вакансій стало у 4 рази більше.

Помітне збільшення кількості оголошень також зафіксували для:

операторів колл-центру - на 156%;

пакувальників - на 105%;

електриків - на 69%;

адміністраторів - на 42%;

різноробочих у будівництві - на 37%.

У готельно-ресторанному бізнесі гнучкий графік дедалі частіше пропонують баристам, барменам, кухарям та офіціантам, а в логістиці - водіям і вантажникам.

У яких містах найбільше "гнучких" вакансій

Найбільшу кількість оголошень із гнучким графіком та відгуків на них наприкінці 2025 року фіксували у великих містах. Лідером залишається Київ, далі йдуть Одеса та Львів. Менші, але стабільні показники - у Дніпрі та Харкові.

Аналітики зазначають, що тренд на гнучкий графік і дистанційну роботу, ймовірно, лише посилюватиметься у 2026 році, особливо в сервісних та робітничих професіях.