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Работы хватает, но есть нюансы. Какие вакансии в Украине закрывают быстрее всего и кто в дефиците

07:42 23.07.2026 Чт
3 мин
Некоторые вакансии в этом году до сих пор не получили обратной связи от соискателей работы
aimg Ирина Костенко
Отдельные предложения работодателей - особенно популярны среди украинцев (фото иллюстративное: freepik.com)

Рынок труда в Украине имеет свои особенности. Пока одни вакансии остаются чрезвычайно популярными, на ряд других - желающих нет вообще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы занятости (ГСЗ).

Главное:

  • Реалии рынка труда: за первые шесть месяцев 2026 года работодатели через сервисы Государственной службы занятости предложили более 240 тысяч вакансий, из которых укомплектовали 131,5 тысячи.
  • Главная проблема: найти работу удается не всем из-за несоответствия навыков, квалификации и карьерных ожиданий соискателей реальным потребностям работодателей.
  • Обучение и ваучеры: за этот период дополнительное обучение при поддержке госслужбы прошли 37 тысяч человек (в том числе 4,1 тысяч получили ваучеры на обучение).
  • Популярные профессии: быстрее всего закрывают вакансии продавцов продовольственных товаров, водителей автотранспорта, поваров, бухгалтеров, охранников и администраторов.
  • Профессии без отзывов: некоторые вакансии остаются без обратной связи от соискателей работы (например, машинист автомотрисы, помощник машиниста электропоезда, моторист, мойщик летательных аппаратов и т.п.).

Сколько вакансий появилось за полгода

Украинцам рассказали, что за первые шесть месяцев 2026 года работодатели, пользуясь сервисами Государственной службы занятости, предложили потенциальным работникам более 240 тысяч вакансий.

"Из них удалось укомплектовать 131,5 тысяч", - констатировали в ГСЗ.

При этом за содействием в трудоустройстве в госслужбу обратились 230 тысяч человек.

"Получившие статус безработного", - уточнили в ГСЗ.

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Почему найти работу удается не всем

По данным Государственной службы занятости, найти работу удается не всем из-за определенных расхождений.

"Основная причина - несоответствие между навыками, квалификацией и карьерными ожиданиями соискателей работы и реальными потребностями работодателей", - объяснили гражданам.

Уточняется, что именно поэтому одним из ключевых направлений работы ГСЗ является:

  • профессиональное обучение людей;
  • повышение конкурентоспособности людей на рынке труда.
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Сколько людей прошли дополнительное обучение

За шесть месяцев 2026 года дополнительное обучение при поддержке госслужбы прошли 37 тысяч человек.

Из них около 30 тысяч соискателей работы получали новые профессиональные знания и навыки (в том числе более 20 тысяч - учились в центрах профессионально-технического образования ГСЗ).

Еще 4,1 тысячи человек получили ваучеры на обучение, что дало им возможность:

  • либо овладеть новой профессией;
  • либо повысить квалификацию.
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Какие вакансии закрывают быстрее всего

В ГСЗ сообщили, что, несмотря на несоответствие ожиданий работодателей и стремлений соискателей работы, есть перечень вакансий, которые имеют очень высокие показатели укомплектования.

К ним относятся:

  • продавцы продовольственных товаров - 6,7 тысяч укомплектованных вакансий;
  • водители автотранспортных средств - 6,2 тысяч;
  • повара - 3,3 тысяч;
  • бухгалтеры - 2,7 тысяч;
  • охранники - 2,4 тысяч;
  • администраторы - 2,2 тысяч.
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Какие вакансии остаются без отзывов

В завершение украинцам рассказали о профессиях, которые неоднократно появлялись в этом году среди вакансий, но не имели никакой обратной связи от соискателей работы.

Среди таких упоминаются:

  • машинист автомотрисы;
  • помощник машиниста электропоезда;
  • поездный электромеханик;
  • моторист;
  • машинист установок обогащения и брикетирования;
  • мойщик летательных аппаратов;
  • техник-метеоролог;
  • заведующий ветеринарной клиникой.

Напомним, ранее мы рассказывали о работе в Украине с бесплатным жильем - где платят больше всего и как найти ту самую вакансию.

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