Работы хватает, но есть нюансы. Какие вакансии в Украине закрывают быстрее всего и кто в дефиците

Рынок труда в Украине имеет свои особенности. Пока одни вакансии остаются чрезвычайно популярными, на ряд других - желающих нет вообще.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы занятости (ГСЗ).
Главное:
Украинцам рассказали, что за первые шесть месяцев 2026 года работодатели, пользуясь сервисами Государственной службы занятости, предложили потенциальным работникам более 240 тысяч вакансий.
"Из них удалось укомплектовать 131,5 тысяч", - констатировали в ГСЗ.
При этом за содействием в трудоустройстве в госслужбу обратились 230 тысяч человек.
"Получившие статус безработного", - уточнили в ГСЗ.
По данным Государственной службы занятости, найти работу удается не всем из-за определенных расхождений.
"Основная причина - несоответствие между навыками, квалификацией и карьерными ожиданиями соискателей работы и реальными потребностями работодателей", - объяснили гражданам.
Уточняется, что именно поэтому одним из ключевых направлений работы ГСЗ является:
За шесть месяцев 2026 года дополнительное обучение при поддержке госслужбы прошли 37 тысяч человек.
Из них около 30 тысяч соискателей работы получали новые профессиональные знания и навыки (в том числе более 20 тысяч - учились в центрах профессионально-технического образования ГСЗ).
Еще 4,1 тысячи человек получили ваучеры на обучение, что дало им возможность:
В ГСЗ сообщили, что, несмотря на несоответствие ожиданий работодателей и стремлений соискателей работы, есть перечень вакансий, которые имеют очень высокие показатели укомплектования.
К ним относятся:
В завершение украинцам рассказали о профессиях, которые неоднократно появлялись в этом году среди вакансий, но не имели никакой обратной связи от соискателей работы.
Среди таких упоминаются:
Напомним, ранее мы рассказывали о работе в Украине с бесплатным жильем - где платят больше всего и как найти ту самую вакансию.
Кроме того, мы объясняли, кто в Украине сильнее всего "выгорает" на работе из-за хронического стресса.
Читайте также, реально ли украинцам работать в пенсионном возрасте и как работники 55+ спасают рынок труда.