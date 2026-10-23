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Без резких контрастов. Какой погодой закончится октябрь и когда ждать похолодания

18:36 23.10.2026 Пт
6 мин
aimg Ирина Костенко
Без резких контрастов. Какой погодой закончится октябрь и когда ждать похолодания Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине в конце октября ожидается без резких аномалий. Однако температура постепенно вернется к своей климатической норме.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Что будет влиять на погоду в ближайшие дни

– Погодные условия в течение 24-26 октября будут складываться у нас по-разному.

24 и 25 октября (в субботу и воскресенье, - Ред.) погода будет определяться преимущественно полем высокого давления от антициклона с северо-востока.

Именно он будет служить определенным барьером для перемещения в восточном направлении атмосферного фронта, поступившего из Западной Европы.

И он располагается почти меридионально - с севера на юг. Обусловливая неустойчивую погоду с дождями в большинстве областей Правобережья.

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Где именно вероятны дожди в течение выходных

– На выходных дожди разной интенсивности - от небольших до умеренных - вероятны по таким областям, как Ровенская, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Одесская.

А в ближайшую ночь - также в Киевской, Херсонской и кое-где в Крыму.

По остальной территории, особенно по Левобережью, будет влиять вот это поле повышенного атмосферного давления.

Поэтому там - без осадков. Даже больше прояснений может быть.

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Изменится ли ситуация в понедельник, 26 октября

– В понедельник (26 октября, - Ред.) с запада поступит следующий атмосферный фронт.

Предыдущий уже "размоется" (тот, что будет влиять на эти области в воскресенье). Разве что немного может остаться еще по Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областям.

Хотя осадки - уже будут прекращаться в воскресенье.

Но в понедельник новый атмосферный фронт с запада вызовет дожди, опять же, от небольших до умеренных.

Речь идет о северных областях и западных. То есть преимущественно - западные, но потом он немного сместится на северные.

Какая будет при этом температура воздуха

– По температурному фону в эти дни (24-26 октября - Ред.), то ночная температура будет составлять +7...+14°С.

Лишь завтра (в ночь на 24 октября, - Ред.) на западе страны прохладно. От 1 до 6 градусов тепла.

А в дневные часы в большинстве областей - от +11°С до +18°С.

Особенности погоды в Украине 24-25 октября (инфографика: РБК-Украина)
Особенности погоды в Украине 24-25 октября (инфографика: РБК-Украина)

Правда ли, что такие температуры - выше нормы

– В целом такой температурный фон, который царит сейчас, где-то на 3-7°С выше климатической нормы.

Которая присуща этому периоду.

Вероятно ли в ближайшее время похолодание

– Начиная с 27 октября (со вторника, - Ред.) температурные показатели уже будут несколько снижаться.

Изменятся немного воздушные потоки - появятся уже северо-западные.

Поэтому ночная температура уже будет от +2°С до +7°С. Разве что на юго-востоке +5...+10°С.

А в дневные часы - около +10...+15°С.

Что может быть с осадками в Украине в этот период

– Будет меньше осадков - определенная такая передышка.

Там дождь уже может быть, например, только в центральных и в ночные часы - еще немного по северным областям.

А остальная территория - уже без осадков.

И так же, в принципе, 28 октября (в среду, - Ред.). В большинстве регионов - без осадков.

Только по востоку и юго-востоку - там может быть определенная неустойчивость с дождями.

Но температурный фон - будет оставаться практически таким же. Уже немного ниже, чем сейчас.

Это, в сущности, возвращение к климатической норме.

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Принесут ли атмосферные фронты порывы ветра

– О порывах ветра мы можем говорить - об их отсутствии. Хотя в целом ветер будет умеренный, то есть ощутимый.

В ближайшие дни - в течение выходных и в начале следующей недели - преимущественно юго-восточного направления.

Это он несет к нам вот эту теплую воздушную массу, царящую сейчас по территории Украины. Относительно теплую.

Лишь 26 октября ветер сменит направление - на западе страны - на западное (при поступлении атмосферного фронта).

27 октября он будет северо-западным.

А вот с 28 октября - там уже может быть и северо-восточный. То есть северная составляющая в нем появляется.

То есть после 27 числа - уже будет более прохладная воздушная масса с северной составляющей. И именно ветер оттуда будет ее приносить.

Но пока что - без порывов. Такой, умеренной скорости он ожидается.

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Могут ли вернуться заморозки до конца октября

Более ощутимое снижение температуры будет уже с 29 числа (с четверга, - Ред.).

То есть последние дни октября - первые дни ноября.

Там уже будет более такой, ощутимый контраст температуры. Хотя пока что - без морозов.

Ночью - уже +1...+7°С в большинстве областей. В то время как днем - от +8°С до +14°С.

То есть до конца октября - пока что (исходя из информации, имеющейся по состоянию на 23 октября, - Ред.) ожидаем погоду без морозов.

Возможно, где-то там и будут заморозки. Но сейчас говорить о них мы еще не можем. Ведь это будет фактически еще через неделю.

С такой заблаговременностью невозможно определить, какая там будет облачность. И насколько интенсивным будет выхолаживание ночью.

В конце октября температура ночью +1...+7°С, а днем +8...+14°С.

То есть каких-то таких... резких контрастов по территории - тоже нет.

Это - близко к норме, присущей концу октября и началу ноября.

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А как насчет ночей в Карпатах или на высокогорье

– В горах - это не классифицируется, как заморозки.

К примеру, ближайшая ночь у нас в Карпатах - около 0°С.

И, в течение последующих, в принципе, тоже - то немного выше, то немного ниже может быть.

Но если температура на высокогорье Карпат и опускается ниже 0°С, то для той территории это не считается заморозками.

Потому что заморозки - это опасное явление, особенно для аграрного сектора. А там он, как бы, не представлен.

Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Кроме того, мы объясняли, когда вероятен первый снег в Европе (где его может выпасть до 35 см) и какой может быть нынешняя зима в целом.

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