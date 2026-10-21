Дефіцит води та пересихання: в УкрГМЦ оцінили стан українських річок у жовтні

Ситуація на багатьох річках України впродовж першої половини жовтня залишалась складною. Місцями води було настільки мало, що це ставило під загрозу функціонування їх екосистем.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Навіщо УкрГМЦ стежить за водністю річок

Регулярна й оперативна оцінка водності основних річок України здійснюється:

у створах діючих гідрологічних постів;

із метою оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя (гідрологічної посухи) на річках.

Це важливо через те, що їхній гідрологічний режим впливає:

на роботу водозалежних секторів економіки;

на водозабезпечення населення України.

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Що та як саме оцінюють спеціалісти

У межах моніторингу водності основних українських річок, експерти оцінюють середні витрати води за той чи інший період.

Допомагає це робити спеціальне Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України.

Саме воно визначає критерії для оцінювання настання (загрози настання) маловоддя:

як основні;

так і допоміжні.

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Де води на початку жовтня було найбільше

Нещодавно в Укргідрометцентрі оцінили водність основних річок країни за перші 15 днів жовтня.

Більшою за норму (423%) водність відмічалась у цей період на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).

Тим часом близькою до норми (84-98%) водність спостерігалася:

на річці Сіверський Донець (пост Ізюм);

на річці Горинь (пост Ямпіль);

на річці Псел (пост Суми).

На яких річках водність була менша за норму

Меншою за норму (51-79%) водність відмічалася:

на Дніпрі (пост Неданчичі);

на Десні (пости Розльоти, Чернігів);

на її притоці річці Сейм (в межах України);

на річці Сіверський Донець (пости Чугуїв, Зміїв);

на річці Західний Буг (Кам'янка-Бузька);

на річці Інгул (пост Кропивницький);

по загальному припливу води до Київського водосховища.

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Де водність була значно меншою за норму

Значно меншою за норму (30-49%) водність у першій половині жовтня спостерігалася:

на пригирловій ділянці Прип'яті;

на її притоці річці Горинь (пости Оженин, Деражне);

на пригирловій ділянці Десни (пост Літки);

на річках суббасейну Середнього Дніпра: Тетерів (пост Іванків), Ірша (пост Українка), Псел (пост Запсілля), Ворскла (пост Чернеччина);

на річці суббасейну Нижнього Дніпра Самара (пост Кочережки);

на притоці Сіверського Дінця річці Уди (пост Безлюдівка);

на притоці Дністра річці Стрий (пост Верхнє Синьовидне);

на річці Тиса (пост Рахів);

на річці Сірет (пост Сторожинець);

на річці Прут (Чернівці);

на українській ділянці Дунаю;

по бічному припливу до Дніпровського та Кам'янського водосховищ.

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Тим часом близькою до критеріїв маловоддя (23-27%) водність відмічалася:

на притоках Прип'яті - річках Уборть (пост Рудня Іванівська), Стир (пости Луцьк, Млинок);

на річках суббасейну Середнього Дніпра: Рось (пост Фесюри), Псел (пост Гадяч), Тетерів (пости Житомир), Оріль (пост Царичанка);

на річці Тиса (пост Вилок);

на річці Південний Буг (пост Селище);

на його притоці річці Синюха (пост Синюхін Брід).

Де маловоддя спостерігалось і посилювалось

Не лише спостерігалось, але й посилювалось маловоддя (за основним критерієм оцінки) на початку жовтня:

на притоках Прип'яті - річках Случ (пост Звягель - 15%, пост Сарни - 18%);

на річці Уборть (пост Перга - 14%);

по бічному припливу до Кременчуцького водосховища (11%);

на річках суббасейну Середнього Дніпра: Рось (пост Корсунь-Шевченківський - 13%), Сула (пост Ромни - 9%, пост Лубни - 10%), Удай (пост Прилуки - 8%), Ворскла (пост Кобеляки - 20%);

на річці Дністер - у створах постів Самбір (7%), Галич (18%), Заліщики (15%);

по загальному припливу до Дністровського водосховища (15%);

на річках Закарпаття: Латориця (пост Мукачеве - 16%), Уж (пост Ужгород - 6%);

на Західному Бузі (пост Литовеж - 15%);

на Південному Бузі - у створах постів Тростянчик (6%), Пирогівці (15%) Підгір'я (15%), Олександрівка (14%).

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Чому ситуація на українських річках небезпечна

В УкрГМЦ розповіли, що більшою та в межах норми наймаловоднішого місяця спостерігалася водність лише:

на річці Інгулець - у створі поста Кривий Ріг (що спричинено роботою каналу "Дніпро - Інгулець");

на Сіверському Дінці біля Ізюма;

на Горині біля Ямполя;

на річці Псел біля Сум.

Тим часом на решті річок, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення, місячна водність була нижчою за середнє багаторічне значення водності наймаловоднішого місяця року (йдеться про допоміжний критерій).

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Де водність - нижче значень екологічної витрати

Експерти повідомили, що складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась (у % від значення екологічної витрати):

на притоці Прип'яті - річці Уборть (пост Рудня Іванівська - 81%);

на Дністрі (пост Галич - 90%, пост Заліщики - 76%);

на річці Уж (пост Ужгород - 65%);

на Західному Бузі (пост Литовеж - 90%);

на Південному Бузі (пост Тростянчик - 40%, пост Пирогівці - 96%);

на українській ділянці Дунаю (пост Ізмаїл - 86%).

Це, за даними УкрГМЦ, "критично для функціонування екосистем річок".

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Які річки майже "зупинились" і пересихали

Відсутність стоку, згідно з інформацією спеціалістів, впродовж 15 днів жовтня спостерігалась:

на притоках Західного Бугу - річках Рата, Свиня, Солокія, Луга;

- річках Рата, Свиня, Солокія, Луга; на верхній ділянці Прип'яті та на її притоках - річках Вижівка, Турія, Стохід, Вирка, Смілка;

- річках Вижівка, Турія, Стохід, Вирка, Смілка; на притоках Середнього та Нижнього Дніпра - річках Гуйва, Ірпінь, Трубіж, Недра, Росава, Супій, Вільшанка, Сліпорід, Мала Терса, Кільчень, Мокра Сура;

- річках Гуйва, Ірпінь, Трубіж, Недра, Росава, Супій, Вільшанка, Сліпорід, Мала Терса, Кільчень, Мокра Сура; у верхів'ї річок Тетерів, Оріль, Самара.

Крім того, утримувалось пересихання русла на притоках Середнього Дніпра - річках Серебрянка та Стугна.