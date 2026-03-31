Рішення України не показувати "Дружбу" розділило ЄС, - ЗМІ

Рішення України не допускати місію ЄС для інспектування нафтопроводу "Дружба", що постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини, розділило та розчарувало деякі країни Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Нерозумно", "загадка" та "незрозуміло" - такими словами європейські дипломати описують перешкоджання Києвом роботі команди, відправленої для огляду пошкодженого трубопроводу.
"У нас немає чіткого уявлення про те, якою є українська стратегія", – сказав один зі співрозмовників видання.
Інспекційна група ЄС, що складається з національних експертів та координується Європейською Комісією, перебуває в Україні вже кілька тижнів, очікуючи схвалення Києва для відвідування місця останнього нападу на важливий енергетичний трубопровід.
Поки що такого дозволу не надійшло.
"Якщо трубопровід 'Дружба' буде розблоковано, виграють усі сторони", - зазначив інший дипломат ЄС, назвавши затримку "загадкою".
"ЄС хоче ухвалити ще один пакет санкцій і чинити тиск на Росію, Україна потребує кредиту, Угорщина та Словаччина критично залежать від поставок нафти і працюють на запасах або встановлюють подвійні ціни. Єдиний вихід із цього глухого кута - перевірити ситуацію на місці та з’ясувати, що там насправді відбувається", - пояснив співрозмовник Euractiv.
Водночас інші дипломати були більш прихильними до України.
"З людського погляду можна зрозуміти: навіщо ремонтувати те, що фінансує військову машину іншої сторони?" - сказав один із дипломатів ЄС.
Ще інші дипломати наголосили, що "це абсурдна ситуація" та що Україна "перебуває у стані війни".
"Ми в ЄС відмовляємося від російського газу та нафти. Альтернативи є. Все, що стосується 'Дружби', слід розглядати в цьому контексті", – зазначив третій дипломат.
Нагадаємо, наприкінці січня росіяни завдали удару по нафтопроводу "Дружба". Через атаку РФ транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини був повністю припинений.
Замість критики Москви за напад на "Дружбу", Будапешт і Братислава звинуватили Україну в затримці відновлення роботи трубопроводу "через політичні причини".
Конфлікт загострився після ультиматуму прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який заблокував фінансування ЄС на 90 млрд євро, вимагаючи відновлення транзиту російської нафти через "Дружбу".
У відповідь Єврокомісія заявила про готовність допомогти з ремонтом пошкодженої ділянки трубопроводу.
Водночас Міністерство закордонних справ України повідомило, що не має жодної інформації про місію ЄС на "Дружбу", про яку раніше повідомляли ЗМІ.
19 березня стало відомо, що експерти ЄС прибули до України для перевірки нафтопроводу, який було пошкоджено внаслідок обстрілу РФ.