Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Решение Украины не показывать "Дружбу" разделило ЕС, - СМИ

10:57 31.03.2026 Вт
3 мин
В ЕС разочарованы, что Украина не допустила миссию к поврежденному нефтепроводу
aimg Ірина Глухова
Фото: решение Украины не показывать "Дружбу" разделило ЕС, - СМИ (Getty Images)

Решение Украины не допускать миссию ЕС для инспектирования нефтепровода "Дружба", поставляющего российскую нефть в Венгрию и Словакию, разделило и разочаровало некоторые страны Евросоюза.

"Глупо", "загадка" и "непонятно" - такими словами европейские дипломаты описывают препятствование Киевом работе команды, отправленной для осмотра поврежденного трубопровода.

"У нас нет четкого представления о том, какова украинская стратегия", - сказал один из собеседников издания.

Инспекционная группа ЕС, состоящая из национальных экспертов и координируемая Европейской Комиссией, находится в Украине уже несколько недель, ожидая одобрения Киева для посещения места последнего нападения на важный энергетический трубопровод.

Пока что такого разрешения не поступило.

"Если трубопровод 'Дружба' будет разблокирован, выиграют все стороны", - отметил другой дипломат ЕС, назвав задержку "загадкой".

"ЕС хочет принять еще один пакет санкций и оказать давление на Россию, Украина нуждается в кредите, Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти и работают на запасах или устанавливают двойные цены. Единственный выход из этого тупика - проверить ситуацию на месте и выяснить, что там на самом деле происходит", - пояснил собеседник Euractiv.

В то же время другие дипломаты были более благосклонны к Украине.

"С человеческой точки зрения можно понять: зачем ремонтировать то, что финансирует военную машину другой стороны?" - сказал один из дипломатов ЕС.

Еще другие дипломаты отметили, что "это абсурдная ситуация" и что Украина "находится в состоянии войны".

"Мы в ЕС отказываемся от российского газа и нефти. Альтернативы есть. Все, что касается 'Дружбы', следует рассматривать в этом контексте", - отметил третий дипломат.

Ситуация вокруг "Дружбы"

Напомним, в конце января россияне нанесли удар по нефтепроводу "Дружба". Из-за атаки РФ транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был полностью прекращен.

Вместо критики Москвы за нападение на "Дружбу", Будапешт и Братислава обвинили Украину в задержке восстановления работы трубопровода "по политическим причинам".

Конфликт обострился после ультиматума премьера Венгрии Виктора Орбана, который заблокировал финансирование ЕС на 90 млрд евро, требуя возобновления транзита российской нефти через "Дружбу".

В ответ Еврокомиссия заявила о готовности помочь с ремонтом поврежденного участка трубопровода.

В то же время Министерство иностранных дел Украины сообщило, что не располагает никакой информацией о миссии ЕС на "Дружбу", о которой ранее сообщали СМИ.

19 марта стало известно, что эксперты ЕС прибыли в Украину для проверки нефтепровода, который был поврежден в результате обстрела РФ.

