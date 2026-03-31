Решение Украины не показывать "Дружбу" разделило ЕС, - СМИ

"Глупо", "загадка" и "непонятно" - такими словами европейские дипломаты описывают препятствование Киевом работе команды, отправленной для осмотра поврежденного трубопровода.

"У нас нет четкого представления о том, какова украинская стратегия", - сказал один из собеседников издания.

Инспекционная группа ЕС, состоящая из национальных экспертов и координируемая Европейской Комиссией, находится в Украине уже несколько недель, ожидая одобрения Киева для посещения места последнего нападения на важный энергетический трубопровод.

Пока что такого разрешения не поступило.

"Если трубопровод 'Дружба' будет разблокирован, выиграют все стороны", - отметил другой дипломат ЕС, назвав задержку "загадкой".

"ЕС хочет принять еще один пакет санкций и оказать давление на Россию, Украина нуждается в кредите, Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти и работают на запасах или устанавливают двойные цены. Единственный выход из этого тупика - проверить ситуацию на месте и выяснить, что там на самом деле происходит", - пояснил собеседник Euractiv.

В то же время другие дипломаты были более благосклонны к Украине.

"С человеческой точки зрения можно понять: зачем ремонтировать то, что финансирует военную машину другой стороны?" - сказал один из дипломатов ЕС.

Еще другие дипломаты отметили, что "это абсурдная ситуация" и что Украина "находится в состоянии войны".

"Мы в ЕС отказываемся от российского газа и нефти. Альтернативы есть. Все, что касается 'Дружбы', следует рассматривать в этом контексте", - отметил третий дипломат.