Рішення щодо "репараційного кредиту" для України має бути до Різдва, - Фредеріксен

Європейський Союз до Різдва, тобто до 25 грудня, може ухвалити рішення надати Україні "репараційний кредит" за рахунок заморожених активів російського режиму.

Про це повідомляє із посиланням на заяву прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен після засідання "коаліції рішучих".

За її словами, в першу чергу це політичне рішення. Є технічні деталі, але вони будуть вирішені у процесі. "Звичайно, є технічні деталі, але в першу чергу це політичне рішення. Я думаю, що ми повинні працювати таким чином, щоб у нас було рішення до Різдва. Щоб ми могли забезпечити фінансування України на наступні роки", - пояснила Фредеріксен.