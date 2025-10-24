Рішення щодо "репараційного кредиту" для України має бути до Різдва, - Фредеріксен
Європейський Союз до Різдва, тобто до 25 грудня, може ухвалити рішення надати Україні "репараційний кредит" за рахунок заморожених активів російського режиму.
Про це повідомляє із посиланням на заяву прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен після засідання "коаліції рішучих".
За її словами, в першу чергу це політичне рішення. Є технічні деталі, але вони будуть вирішені у процесі.
"Звичайно, є технічні деталі, але в першу чергу це політичне рішення. Я думаю, що ми повинні працювати таким чином, щоб у нас було рішення до Різдва. Щоб ми могли забезпечити фінансування України на наступні роки", - пояснила Фредеріксен.
Репараційний кредит: що відомо
Нагадаємо, що партнери України обговорюють шляхи покриття дефіциту українського державного бюджету на наступний рік. Один із можливих варіантів - це створення країнами ЄС так званого "репараційного кредиту". Фактично, це механізм, який дозволить використовувати заморожені російські активи на користь України.
Проте відомо, що станом на зараз ЄС відклав рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні до грудня. Вважається, що це не критично, оскільки на 2025 рік потреби у фінансуванні України покриті.
Надання заморожених активів РФ для допомоги вже вчергове зірвала Бельгія, яка є найбільшим холдером російських цінних паперів. Офіційно Бельгія пручається вилученню активів РФ, оскільки є так звані "юридичні ризики" - країна нібито боїться, що російський уряд спробує судитися за свої статки.