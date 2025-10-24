ua en ru
Решение о "репарационном кредите" для Украины должно быть до Рождества, - Фредериксен

Пятница 24 октября 2025 20:32
Решение о "репарационном кредите" для Украины должно быть до Рождества, - Фредериксен Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейский Союз до Рождества, то есть до 25 декабря, может принять решение предоставить Украине "репарационный кредит" за счет замороженных активов российского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен после заседания "коалиции решительных".

По ее словам, в первую очередь это политическое решение. Есть технические детали, но они будут решены в процессе.

"Конечно, есть технические детали, но в первую очередь это политическое решение. Я думаю, что мы должны работать таким образом, чтобы у нас было решение до Рождества. Чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины на последующие годы", - пояснила Фредериксен.

Репарационный кредит: что известно

Напомним, что партнеры Украины обсуждают пути покрытия дефицита украинского государственного бюджета на следующий год. Один из возможных вариантов - это создание странами ЕС так называемого "репарационного кредита". Фактически, это механизм, который позволит использовать замороженные российские активы в пользу Украины.

Однако известно, что по состоянию на сейчас ЕС отложил решение об использовании замороженных активов РФ для оказания помощи Украине до декабря. Считается, что это не критично, поскольку на 2025 год потребности в финансировании Украины покрыты.

Предоставление замороженных активов РФ для помощи уже в очередной раз сорвала Бельгия, которая является крупнейшим холдером российских ценных бумаг. Официально Бельгия сопротивляется изъятию активов РФ, поскольку есть так называемые "юридические риски" - страна якобы боится, что российское правительство попытается судиться за свое состояние.

Евросоюз Украина Дания
