Решение о "репарационном кредите" для Украины должно быть до Рождества, - Фредериксен

Европейский Союз до Рождества, то есть до 25 декабря, может принять решение предоставить Украине "репарационный кредит" за счет замороженных активов российского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен после заседания "коалиции решительных".

По ее словам, в первую очередь это политическое решение. Есть технические детали, но они будут решены в процессе. "Конечно, есть технические детали, но в первую очередь это политическое решение. Я думаю, что мы должны работать таким образом, чтобы у нас было решение до Рождества. Чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины на последующие годы", - пояснила Фредериксен.