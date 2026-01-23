UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ринок праці переводять у цифру: що змінить для українців система "Обрій"

В Україні запустили експеримент з цифровізації ринку праці через "Обрій" (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кабінет міністрів України запустив експериментальний проект з електронного працевлаштування в системі "Обрій".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби зайнятості (ДСЗ).

На який термін розрахований проект

У ДСЗ розповіли, що уряд України дав старт експериментальному проекту, який переводить працевлаштування в цифровий формат через Єдину інформаційно-аналітичну систему "Обрій".

Уточнюється, що проект розрахований на два роки, а його координаторами є:

  • Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Міністерство цифрової трансформації.

Тим часом Державна служба зайнятості відповідає за організацію та забезпечення реалізації проекту.

Чим корисна система "Обрій" і для кого

Українцям пояснили, що цей проект створює єдине цифрове середовище, в якому його учасники - роботодавці та працездатні особи - матимуть можливість здійснювати онлайн всі ключові етапи трудових відносин:

  • пошук роботи;
  • підбір персоналу;
  • укладення трудового договору та його припинення;
  • ведення особової справи працівника.

Коли запрацює Єдина цифрова система

Згідно з інформацією ДСЗ, експериментальний проект передбачає добровільну участь:

  • як для роботодавців;
  • так і для працівників.

"Це дозволить поступово впроваджувати цифрові інструменти та адаптувати їх до реальних потреб ринку праці", - наголосили у службі зайнятості.

Зазначається при цьому (виходячи з планів уряду), що Єдина цифрова система запрацює в жовтні 2026 року.

Що саме змінюється для українців

Запуск проекту дозволить цифровізувати всі етапи трудових відносин для працівників і роботодавців. При цьому всі процеси реалізовуватимуться через:

  • портал "Дія";
  • мобільний застосунок "Дія".

Завдяки запровадженим змінам, кожна працездатна людина матиме власний цифровий профіль "Обрій" ID - із переліком своїх кваліфікацій і навичок за європейськими стандартами ESCO.

Крім того, громадяни отримають доступ до вакансій, запропонованих системою, в тому числі - за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

"Перелік пропозицій роботи буде сформований за принципом відповідності вимогам конкретної вакансії - від повної сумісності до 51%", - пояснили у ДСЗ.

Якщо ж цей показник буде менше, то система:

  • визначить кваліфікації, які потребують підвищення;
  • запропонує навчання.

Також через "Обрій" ID людина матиме можливість:

  • надсилати роботодавцю відгук на вакансію та відомості про себе;
  • підписувати електронні документи з кадрових питань.

Тим часом роботодавець зможе:

  • керувати своїми обліковими даними;
  • опрацьовувати перелік працездатних осіб та кандидатів (сформованих системою за рівнем відповідності їхнього досвіду та кваліфікації вимогам вакансії);
  • запросити кандидата на співбесіду.

"Це дозволить роботодавцям швидше знаходити фахівців, а людям - релевантну роботу", - впевнені у ДСЗ.

Як відбуватиметься облік кадрів

Насамкінець у Державній службі зайнятості розповіли, що єдина система передбачає прозорий облік кадрового потенціалу - створення реєстрів:

  • працездатних осіб;
  • робочих місць.

Крім цього, кожен учасник експериментального проекту матиме доступ до аналітичних систем, які будуть:

  • аналізувати та моніторити стан і тренди ринку праці, попиту та пропозиції робочої сили;
  • давати інтерактивний звіт (зокрема в динаміці).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про експериментальний проект ДСЗ, в межах якого українки можуть навчатись на умовно "чоловічі" професії, та пояснювали, які спеціальності - особливо популярні серед жінок.

Тим часом директорка ДСЗ Юлія Жовтяк в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, як знайти роботу (щоб працевлаштуватись в Україні) людям старшого віку та скільки українців віком 60+ знайшли її минулого року.

Читайте також, з якого віку дозволено працювати в Україні (і за яких умов) та які вакансії - найпопулярніші серед підлітків.

