Ринок праці переводять у цифру: що змінить для українців система "Обрій"

Кабінет міністрів України запустив експериментальний проект з електронного працевлаштування в системі "Обрій".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби зайнятості (ДСЗ).
У ДСЗ розповіли, що уряд України дав старт експериментальному проекту, який переводить працевлаштування в цифровий формат через Єдину інформаційно-аналітичну систему "Обрій".
Уточнюється, що проект розрахований на два роки, а його координаторами є:
Тим часом Державна служба зайнятості відповідає за організацію та забезпечення реалізації проекту.
Українцям пояснили, що цей проект створює єдине цифрове середовище, в якому його учасники - роботодавці та працездатні особи - матимуть можливість здійснювати онлайн всі ключові етапи трудових відносин:
Згідно з інформацією ДСЗ, експериментальний проект передбачає добровільну участь:
"Це дозволить поступово впроваджувати цифрові інструменти та адаптувати їх до реальних потреб ринку праці", - наголосили у службі зайнятості.
Зазначається при цьому (виходячи з планів уряду), що Єдина цифрова система запрацює в жовтні 2026 року.
Запуск проекту дозволить цифровізувати всі етапи трудових відносин для працівників і роботодавців. При цьому всі процеси реалізовуватимуться через:
Завдяки запровадженим змінам, кожна працездатна людина матиме власний цифровий профіль "Обрій" ID - із переліком своїх кваліфікацій і навичок за європейськими стандартами ESCO.
Крім того, громадяни отримають доступ до вакансій, запропонованих системою, в тому числі - за допомогою штучного інтелекту (ШІ).
"Перелік пропозицій роботи буде сформований за принципом відповідності вимогам конкретної вакансії - від повної сумісності до 51%", - пояснили у ДСЗ.
Якщо ж цей показник буде менше, то система:
Також через "Обрій" ID людина матиме можливість:
Тим часом роботодавець зможе:
"Це дозволить роботодавцям швидше знаходити фахівців, а людям - релевантну роботу", - впевнені у ДСЗ.
Насамкінець у Державній службі зайнятості розповіли, що єдина система передбачає прозорий облік кадрового потенціалу - створення реєстрів:
Крім цього, кожен учасник експериментального проекту матиме доступ до аналітичних систем, які будуть:
