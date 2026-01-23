Рынок труда переводят в цифру: что изменит для украинцев система "Обрій"

Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект по электронному трудоустройству в системе "Обрій".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости (ГСЗ).
В ГСЗ рассказали, что правительство Украины дало старт экспериментальному проекту, который переводит трудоустройство в цифровой формат через Единую информационно-аналитическую систему "Обрій".
Уточняется, что проект рассчитан на два года, а его координаторами являются:
Между тем Государственная служба занятости отвечает за организацию и обеспечение реализации проекта.
Украинцам объяснили, что этот проект создает единую цифровую среду, в которой его участники - работодатели и трудоспособные лица - смогут осуществлять онлайн все ключевые этапы трудовых отношений:
Согласно информации ГСЗ, экспериментальный проект предусматривает добровольное участие:
"Это позволит постепенно внедрять цифровые инструменты и адаптировать их к реальным потребностям рынка труда", - отметили в службе занятости.
Отмечается при этом (исходя из планов правительства), что Единая цифровая система заработает в октябре 2026 года.
Запуск проекта позволит цифровизировать все этапы трудовых отношений для работников и работодателей. При этом все процессы будут реализовываться через:
Благодаря введенным изменениям, каждый трудоспособный человек будет иметь собственный цифровой профиль "Обрій" ID - с перечнем своих квалификаций и навыков по европейским стандартам ESCO.
Кроме того, граждане получат доступ к вакансиям, предложенным системой, в том числе - с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
"Перечень предложений работы будет сформирован по принципу соответствия требованиям конкретной вакансии - от полной совместимости до 51%", - объяснили в ГСЗ.
Если же этот показатель будет меньше, то система:
Также через "Обрій" ID человек будет иметь возможность:
Между тем работодатель сможет:
"Это позволит работодателям быстрее находить специалистов, а людям - релевантную работу", - уверены в ГСЗ.
В завершение в Государственной службе занятости рассказали, что единая система предусматривает прозрачный учет кадрового потенциала - создание реестров:
Кроме этого, каждый участник экспериментального проекта будет иметь доступ к аналитическим системам, которые будут:
