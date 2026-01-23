Ринок праці переводять у цифру: що змінить для українців система "Обрій"

Кабінет міністрів України запустив експериментальний проект з електронного працевлаштування в системі "Обрій".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби зайнятості (ДСЗ).

На який термін розрахований проект

У ДСЗ розповіли, що уряд України дав старт експериментальному проекту, який переводить працевлаштування в цифровий формат через Єдину інформаційно-аналітичну систему "Обрій".

Уточнюється, що проект розрахований на два роки, а його координаторами є:

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства;

Міністерство цифрової трансформації.

Тим часом Державна служба зайнятості відповідає за організацію та забезпечення реалізації проекту.

Чим корисна система "Обрій" і для кого

Українцям пояснили, що цей проект створює єдине цифрове середовище, в якому його учасники - роботодавці та працездатні особи - матимуть можливість здійснювати онлайн всі ключові етапи трудових відносин:

пошук роботи;

підбір персоналу;

укладення трудового договору та його припинення;

ведення особової справи працівника.

Коли запрацює Єдина цифрова система

Згідно з інформацією ДСЗ, експериментальний проект передбачає добровільну участь:

як для роботодавців;

так і для працівників.

"Це дозволить поступово впроваджувати цифрові інструменти та адаптувати їх до реальних потреб ринку праці", - наголосили у службі зайнятості.

Зазначається при цьому (виходячи з планів уряду), що Єдина цифрова система запрацює в жовтні 2026 року.

Що саме змінюється для українців

Запуск проекту дозволить цифровізувати всі етапи трудових відносин для працівників і роботодавців. При цьому всі процеси реалізовуватимуться через:

портал "Дія";

мобільний застосунок "Дія".

Завдяки запровадженим змінам, кожна працездатна людина матиме власний цифровий профіль "Обрій" ID - із переліком своїх кваліфікацій і навичок за європейськими стандартами ESCO.

Крім того, громадяни отримають доступ до вакансій, запропонованих системою, в тому числі - за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

"Перелік пропозицій роботи буде сформований за принципом відповідності вимогам конкретної вакансії - від повної сумісності до 51%", - пояснили у ДСЗ.

Якщо ж цей показник буде менше, то система:

визначить кваліфікації, які потребують підвищення;

запропонує навчання.

Також через "Обрій" ID людина матиме можливість:

надсилати роботодавцю відгук на вакансію та відомості про себе;

підписувати електронні документи з кадрових питань.

Тим часом роботодавець зможе:

керувати своїми обліковими даними;

опрацьовувати перелік працездатних осіб та кандидатів (сформованих системою за рівнем відповідності їхнього досвіду та кваліфікації вимогам вакансії);

запросити кандидата на співбесіду.

"Це дозволить роботодавцям швидше знаходити фахівців, а людям - релевантну роботу", - впевнені у ДСЗ.

Як відбуватиметься облік кадрів

Насамкінець у Державній службі зайнятості розповіли, що єдина система передбачає прозорий облік кадрового потенціалу - створення реєстрів:

працездатних осіб;

робочих місць.

Крім цього, кожен учасник експериментального проекту матиме доступ до аналітичних систем, які будуть: