Трамп натякнув, що частину санкцій проти РФ може зняти назавжди
Глава Білого дому Дональд Трамп припустив варіант, що частину санкцій проти РФ, пов'язаних із нафтою, може бути скасовано на постійній основі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Спочатку Трамп сказав, що нафтові санкції "проти деяких країн", вочевидь маючи на увазі РФ, скасовують доки ситуація з цінами не стабілізується. Однак потім він додав, що обмеження "може й не доведеться вводити" заново.
"Ми також скасовуємо деякі санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни (на нафту - ред.). У нас є санкції проти деяких країн, але ми знімаємо їх доти, доки ситуація не стабілізується", - сказав спочатку американський лідер.
Однак у наступній фразі він припустив, що обмеження можуть і не відновлювати.
"А потім, хто знає, можливо, нам і не доведеться їх знову вводити", - заявив Трамп.
Також глава Білого дому припустив, що військово-морські сили США з партнерами супроводжуватимуть танкери з нафтою через Ормузьку протоку, яку Іран нині заблокував.
"Але коли настане час, ВМС США та їхні партнери супроводжуватимуть танкери через протоку, якщо це буде потрібно. Я сподіваюся, що це не знадобиться, але якщо знадобиться, ми будемо супроводжувати їх без проблем", - підсумував Трамп.
Ціни на нафту і санкції
Як відомо, на тлі війни в Ірані світові ціни на нафту сильно змінилися в бік зростання. Нові ціни обґрунтовані двома факторами: блокадою Іраном Ормузької протоки заради безпеки в регіоні, а також тим, що країни Перської затоки не можуть експортувати нафту через втягнутість у конфлікт.
Деякі аналітики стверджували, що ситуація з нафтою дозволить виграти Росії, яка має можливості великого експорту, заблокованого санкціями. Адже, як відомо, Москва постачала енергоресурс не до багатьох країн: Китаю, Індії, Угорщині, Словаччині та ще деяким державам, втрачаючи можливості великого експорту через санкції.
США вирішили зняти частину санкцій проти РФ, пов'язаних із нафтою, обґрунтовуючи потребою стабілізувати світові ціни на енергоресурс. Дональд Трамп уже заявив публічно 9 березня про такий намір.