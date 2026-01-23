Рынок труда переводят в цифру: что изменит для украинцев система "Обрій"

Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект по электронному трудоустройству в системе "Обрій".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости (ГСЗ).

На какой срок рассчитан проект

В ГСЗ рассказали, что правительство Украины дало старт экспериментальному проекту, который переводит трудоустройство в цифровой формат через Единую информационно-аналитическую систему "Обрій".

Уточняется, что проект рассчитан на два года, а его координаторами являются:

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Министерство цифровой трансформации.

Между тем Государственная служба занятости отвечает за организацию и обеспечение реализации проекта.

Чем полезна система "Обрій" и для кого

Украинцам объяснили, что этот проект создает единую цифровую среду, в которой его участники - работодатели и трудоспособные лица - смогут осуществлять онлайн все ключевые этапы трудовых отношений:

поиск работы;

подбор персонала;

заключение трудового договора и его прекращение;

ведение личного дела работника.

Когда заработает Единая цифровая система

Согласно информации ГСЗ, экспериментальный проект предусматривает добровольное участие:

как для работодателей;

так и для работников.

"Это позволит постепенно внедрять цифровые инструменты и адаптировать их к реальным потребностям рынка труда", - отметили в службе занятости.

Отмечается при этом (исходя из планов правительства), что Единая цифровая система заработает в октябре 2026 года.

Что именно меняется для украинцев

Запуск проекта позволит цифровизировать все этапы трудовых отношений для работников и работодателей. При этом все процессы будут реализовываться через:

портал "Дія";

мобильное приложение "Дія".

Благодаря введенным изменениям, каждый трудоспособный человек будет иметь собственный цифровой профиль "Обрій" ID - с перечнем своих квалификаций и навыков по европейским стандартам ESCO.

Кроме того, граждане получат доступ к вакансиям, предложенным системой, в том числе - с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

"Перечень предложений работы будет сформирован по принципу соответствия требованиям конкретной вакансии - от полной совместимости до 51%", - объяснили в ГСЗ.

Если же этот показатель будет меньше, то система:

определит квалификации, которые нуждаются в повышении;

предложит обучение.

Также через "Обрій" ID человек будет иметь возможность:

отправлять работодателю отклик на вакансию и сведения о себе;

подписывать электронные документы по кадровым вопросам.

Между тем работодатель сможет:

управлять своими учетными данными;

обрабатывать перечень трудоспособных лиц и кандидатов (сформированных системой по уровню соответствия их опыта и квалификации требованиям вакансии);

пригласить кандидата на собеседование.

"Это позволит работодателям быстрее находить специалистов, а людям - релевантную работу", - уверены в ГСЗ.

Как будет происходить учет кадров

В завершение в Государственной службе занятости рассказали, что единая система предусматривает прозрачный учет кадрового потенциала - создание реестров:

трудоспособных лиц;

рабочих мест.

Кроме этого, каждый участник экспериментального проекта будет иметь доступ к аналитическим системам, которые будут: