Главная » Жизнь » Изменения

Рынок труда переводят в цифру: что изменит для украинцев система "Обрій"

Пятница 23 января 2026 10:36
Рынок труда переводят в цифру: что изменит для украинцев система "Обрій" В Украине запустили эксперимент по цифровизации рынка труда через "Обрій" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект по электронному трудоустройству в системе "Обрій".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости (ГСЗ).

На какой срок рассчитан проект

В ГСЗ рассказали, что правительство Украины дало старт экспериментальному проекту, который переводит трудоустройство в цифровой формат через Единую информационно-аналитическую систему "Обрій".

Уточняется, что проект рассчитан на два года, а его координаторами являются:

  • Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Министерство цифровой трансформации.

Между тем Государственная служба занятости отвечает за организацию и обеспечение реализации проекта.

Чем полезна система "Обрій" и для кого

Украинцам объяснили, что этот проект создает единую цифровую среду, в которой его участники - работодатели и трудоспособные лица - смогут осуществлять онлайн все ключевые этапы трудовых отношений:

  • поиск работы;
  • подбор персонала;
  • заключение трудового договора и его прекращение;
  • ведение личного дела работника.

Когда заработает Единая цифровая система

Согласно информации ГСЗ, экспериментальный проект предусматривает добровольное участие:

  • как для работодателей;
  • так и для работников.

"Это позволит постепенно внедрять цифровые инструменты и адаптировать их к реальным потребностям рынка труда", - отметили в службе занятости.

Отмечается при этом (исходя из планов правительства), что Единая цифровая система заработает в октябре 2026 года.

Что именно меняется для украинцев

Запуск проекта позволит цифровизировать все этапы трудовых отношений для работников и работодателей. При этом все процессы будут реализовываться через:

  • портал "Дія";
  • мобильное приложение "Дія".

Благодаря введенным изменениям, каждый трудоспособный человек будет иметь собственный цифровой профиль "Обрій" ID - с перечнем своих квалификаций и навыков по европейским стандартам ESCO.

Кроме того, граждане получат доступ к вакансиям, предложенным системой, в том числе - с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

"Перечень предложений работы будет сформирован по принципу соответствия требованиям конкретной вакансии - от полной совместимости до 51%", - объяснили в ГСЗ.

Если же этот показатель будет меньше, то система:

  • определит квалификации, которые нуждаются в повышении;
  • предложит обучение.

Также через "Обрій" ID человек будет иметь возможность:

  • отправлять работодателю отклик на вакансию и сведения о себе;
  • подписывать электронные документы по кадровым вопросам.

Между тем работодатель сможет:

  • управлять своими учетными данными;
  • обрабатывать перечень трудоспособных лиц и кандидатов (сформированных системой по уровню соответствия их опыта и квалификации требованиям вакансии);
  • пригласить кандидата на собеседование.

"Это позволит работодателям быстрее находить специалистов, а людям - релевантную работу", - уверены в ГСЗ.

Как будет происходить учет кадров

В завершение в Государственной службе занятости рассказали, что единая система предусматривает прозрачный учет кадрового потенциала - создание реестров:

  • трудоспособных лиц;
  • рабочих мест.

Кроме этого, каждый участник экспериментального проекта будет иметь доступ к аналитическим системам, которые будут:

  • анализировать и мониторить состояние и тренды рынка труда, спроса и предложения рабочей силы;
  • давать интерактивный отчет (в частности в динамике).

Напомним, ранее мы рассказывали об экспериментальном проекте ГСЗ, в рамках которого украинки могут учиться на условно "мужские" профессии, и объясняли, какие специальности - особенно популярны среди женщин.

Тем временем директор ГСЗ Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина рассказала, как найти работу (чтобы трудоустроиться в Украине) людям старшего возраста и сколько украинцев в возрасте 60+ нашли ее в прошлом году.

Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине (и при каких условиях) и какие вакансии - самые популярные среди подростков.

