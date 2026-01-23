Рынок труда переводят в цифру: что изменит для украинцев система "Обрій"
Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект по электронному трудоустройству в системе "Обрій".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости (ГСЗ).
На какой срок рассчитан проект
В ГСЗ рассказали, что правительство Украины дало старт экспериментальному проекту, который переводит трудоустройство в цифровой формат через Единую информационно-аналитическую систему "Обрій".
Уточняется, что проект рассчитан на два года, а его координаторами являются:
- Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Министерство цифровой трансформации.
Между тем Государственная служба занятости отвечает за организацию и обеспечение реализации проекта.
Чем полезна система "Обрій" и для кого
Украинцам объяснили, что этот проект создает единую цифровую среду, в которой его участники - работодатели и трудоспособные лица - смогут осуществлять онлайн все ключевые этапы трудовых отношений:
- поиск работы;
- подбор персонала;
- заключение трудового договора и его прекращение;
- ведение личного дела работника.
Когда заработает Единая цифровая система
Согласно информации ГСЗ, экспериментальный проект предусматривает добровольное участие:
- как для работодателей;
- так и для работников.
"Это позволит постепенно внедрять цифровые инструменты и адаптировать их к реальным потребностям рынка труда", - отметили в службе занятости.
Отмечается при этом (исходя из планов правительства), что Единая цифровая система заработает в октябре 2026 года.
Что именно меняется для украинцев
Запуск проекта позволит цифровизировать все этапы трудовых отношений для работников и работодателей. При этом все процессы будут реализовываться через:
- портал "Дія";
- мобильное приложение "Дія".
Благодаря введенным изменениям, каждый трудоспособный человек будет иметь собственный цифровой профиль "Обрій" ID - с перечнем своих квалификаций и навыков по европейским стандартам ESCO.
Кроме того, граждане получат доступ к вакансиям, предложенным системой, в том числе - с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
"Перечень предложений работы будет сформирован по принципу соответствия требованиям конкретной вакансии - от полной совместимости до 51%", - объяснили в ГСЗ.
Если же этот показатель будет меньше, то система:
- определит квалификации, которые нуждаются в повышении;
- предложит обучение.
Также через "Обрій" ID человек будет иметь возможность:
- отправлять работодателю отклик на вакансию и сведения о себе;
- подписывать электронные документы по кадровым вопросам.
Между тем работодатель сможет:
- управлять своими учетными данными;
- обрабатывать перечень трудоспособных лиц и кандидатов (сформированных системой по уровню соответствия их опыта и квалификации требованиям вакансии);
- пригласить кандидата на собеседование.
"Это позволит работодателям быстрее находить специалистов, а людям - релевантную работу", - уверены в ГСЗ.
Как будет происходить учет кадров
В завершение в Государственной службе занятости рассказали, что единая система предусматривает прозрачный учет кадрового потенциала - создание реестров:
- трудоспособных лиц;
- рабочих мест.
Кроме этого, каждый участник экспериментального проекта будет иметь доступ к аналитическим системам, которые будут:
- анализировать и мониторить состояние и тренды рынка труда, спроса и предложения рабочей силы;
- давать интерактивный отчет (в частности в динамике).
Напомним, ранее мы рассказывали об экспериментальном проекте ГСЗ, в рамках которого украинки могут учиться на условно "мужские" профессии, и объясняли, какие специальности - особенно популярны среди женщин.
Тем временем директор ГСЗ Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина рассказала, как найти работу (чтобы трудоустроиться в Украине) людям старшего возраста и сколько украинцев в возрасте 60+ нашли ее в прошлом году.
Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине (и при каких условиях) и какие вакансии - самые популярные среди подростков.