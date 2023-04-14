Рік на дні. Україна потопила флагман Чорноморського флоту РФ: як тонула "Москва"

Хроніка подій

10 квітня 2022 флагман ВМФ Росії "Москва" вийшов на бойове чергування з бухти окупованого Севастополя.

Ввечері 13 квітня з'явилася перша інформація про надзвичайну ситуацію на борту крейсера. На той момент "Москва" перебувала неподалік від острова Зміїний.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про пожежу на ворожому кораблі внаслідок влучання двох українських крилатих ракет.

Перші кадри пожежі на "Москві" (фото: twitter.com/Osinttechnical)

В Міноборони РФ того ж дня підтвердили, що на борту сталося загоряння, причина якого на той момент "встановлювалася". За офіційним повідомленням відомства, через пожежу на кораблі здетонував боєкомплект, "судно оримало значні ушкодження, а екіпаж був повністю евакуйований".

Станом на 14 квітня "Москва" все ще була на плаву, але через сильний шторм та вибух боєприпасів судно сильно накренилось.

В ОК "Південь" заявили, що російський корабель було атаковано ракетами комплексу "Нептун", через потужний вибух він перевернувся та почав тонути.

Крім того, в Оперативному командуванні оприлюднили запис переговорів з борту корабля, на якому члени екіпажу кажуть про два влучання і крен судна на бік.

Складні погодні умови майже унеможливили проведення росіянами рятувальної операції. Спочатку до корабля попрямували 4 технічні судна, потім із Криму вийшов буксир, щоб доставити крейсер у Севастопольску бухту, але всі зусилля були марними.

Близько 23:00 14 квітня Міністерство оборони Росії визнало, що "Москва" пішла на дно, проте не надало жодної інформації про загиблих чи постраждалих.

Того ж дня до Севастополя доставили лише 14 моряків корабля, при цьому кількість екіпажу могла налічувати більше 500 осіб.

Найдорожча втрата для РФ

Вартість затонулого крейсера Forbes оцінило в 750 млн доларів. Таким чином, "Москва" стала найдорожчою втратою серед російської техніки, яку знищили українські військові. На другому місці – літак ІЛ-76 (86 млн доларів), на третьому – десантний корабель "Саратов" (75 млн доларів).

До того ж, затоплення "Москви" є першою втратою саме флагманського корабля ВМФ Росії з часів війни 1904-1905 з Японією, коли імперський флот зазнав поразки біля Цусіми. Також це найбільша втрата російського військового флоту починаючи з 1941 року. Тоді німецькі війска підбили радянський лінкор "Марат".

У світових масштабах знищення російського крейсера можна порівняти з подіями на Фолклендських островах. 41 рік тому британська армія потопила аргентинський крейсер "Генерал Бельграно", що подібний до "Москви" за розмірами.

Корабель у Севастополі (фото: t.me/NavyOfRussia)

Крейсер "Москва" був головним кораблем ВМФ РФ у Чорному морі, та одним з 6 найбільших кораблів російського флоту.

Під назвою "Слава" його було спущено на воду в 1979 році Миколаївським суднобудівним заводом. У 1996 році був перейменований, а в 2000-му став флагманом Чорноморського флоту РФ. Пройшов дві модернізації.

Використовувався для ураження суден противника, підтримки десанту, протиракетної та протиповітряної оборони.

На борту було встановлено артилерійське і зенітне озброєння, а також пускові установки для крилатих ракет і систему далекого радіолокаційного виявлення надводних та повітряних цілей. На палубі міг базуватися вертоліт.

Потенційною загрозою експерти називали можливість розміщення на крейсері ядерних боєголовок. Адже протикорабельні ракети "Вулкан", що перебували на озброєнні "Москви" здатні нести ядерний заряд. Однак про наявність зброї такого типу на борту корабля нічого не було відомо.

Кількість екіпажу "Москви" становила біля 510 осіб. Як флагманський корабель, він мав мати оперативний штаб для керування морськими військовими операціями.

Російський флагман неодноразово приймав участь у бойових операціях:

У серпні 2008 року крейсер перебував у територіальних водах Грузії , посилюючи угруповання російських військ.

, посилюючи угруповання російських військ. У лютому-березні 2014 "Москва" блокувала вихід кораблів українського флоту з бухти Донузлав поблизу Севастополя.

поблизу Севастополя. У 2015-2016 корабель забезпечував захист російської авіабази Хмеймім в Сирії від повітряних атак з морського боку.

Стратегічний успіх ЗСУ

Знищення російського крейсера "Москва" в Міноборони України відносять до 10 головних перемог ЗСУ за рік повномасштабної російської агресії проти нашої країни.

В перші дні вторгнення цей корабель перебував у районі острова Зміїний та разом з іншим російським судном "Василь Биков" провів артилерійську підготовку перед висадкою на острів десанту РФ.

Крейсер виконував фунцію прикриття груп кораблів РФ у чорноморській акваторії завдяки потужній системі ПВО (фото: twitter.com/InfoResist)

На його борту була розміщена потужна система ПВО, що захищала цілі групи російських кораблів у водах Чорного моря. Тому після затоплення "Москви" флот агресора залишився без прикриття, а плани окупантів щодо висадки десанту в Одесі чи Миколаєві були фактично приречені.

"У підсумку російський флот змушений ховатися на південь і схід від Криму. Кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому. Тепер росіяни хіба що можуть боягузливо обстрілювати мирних громадян з повітря", – наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, затоплення флагмана ВМФ РФ відіграло ключову роль у деокупації Зміїного, що відбулася 30 червня 2022.

Звільнення острова в подальшому дало змогу розблокувати судноплавство з українських портів у Чорному морі. Завдяки цьому невдовзі запрацював "зерновий коридор".

Також, за даними розвідки, знищення "Москви" дозволило:

знизити рівень загроз із акваторії Чорного моря;

завдати удару по морально-психологічному стану ворога;

запевнити окупантів, що деокупація Криму неминуча.

Зазначимо, кораблів такого класу, як "Москва", у РФ залишилося два ("Варяг" та "Маршал Устинов"). Однак після закриття Туреччиною проток Дарданелли і Босфор для військових кораблів, вони не можуть дістатися Чорного моря.

Перша вдача українського "Нептуна"

Російський крейсер атакували дві ракети українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ "Нептун". Розробку комплексу проводило КБ "Луч".

Його було офіційно прийнято на озброєння в 2020 році. Перший дивізіон планувалося передати на потреби флоту в квітні 2022-го. Проте "пілотні" ПРК надійшли до війська напередодні повномасштабного вторгнення.

ПРК "Нептун" (фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Комплекс "Нептун" призначений для ураження бойових кораблів різних класів, які діють як самостійно, так і в складі груп.

ПРК оснащено крилатими ракетами Р-360 з бойовою частиною 150 кг, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність до 280 км. Побачивши та розпізнавши ціль, ракета вираховує оптимальну траєкторію для її знищення, знижується та продовжує політ у лічених метрах від води.

З урахуванням швидкості ракети у 900 км/год, від моменту захоплення цілі до її знищення проходить декілька хвилин.

Знищення "Москви" стало першим вдалим застосуванням "Нептуна". Крейсер увійшов у зону ураження ПРК, влучання ракет призвело до детонації боєкомплекту на борту, а погодні умови ще більше ускладнили ситуацію для росіян.

"Наші сили та засоби виявили групу кораблів, у тому числі і крейсер "Москва", і ракетний комплекс "Нептун" вразив її двома ракетами. Для такого корабля дві ракети – це мало, щоб його було затоплено. Але він зараз на дні", – розповів про операцію Командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

У відповідь на потоплений крейсер 15 квітня близько 01:30 ночі російські війська завдали удару по машинобудівному заводу "Візар" у Київській області, на якому могли виготовляти ракети для "Нептуна". В результаті було пошкоджено цех та адмінбудівлю.

Росія не визнає реальної кількості загиблих

Одразу після затоплення крейсера у Міноборони РФ заявили, що весь екіпаж було евакуйовано. Згодом в Росії офіційно підтвердили загибель одного члена екіпажу, 27 осіб оголосили зниклими безвісти.

Надвзичайну подію на "Москві" майже не висвітлювали в державних росЗМІ. Так, телебачення присвятило цій темі у новинах менше хвилини. Рідних загиблих моряків всіляко залякували, щоб запогіти розголосу масштабів того, що сталося.

22 квітня 2022 секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни могли врятувати 58 осіб, а всього на борту було 510 людей.

У квітні-травні російські військові провели рятувальну операцію, під час якої забрали зі знищеного крейсера "Москва" тіла загиблих, вилучили секретне обладнання та документацію.

Севастопольский суд на тимчасово окупованому півострові Крим у листопаді минулого року суд визнав загиблими лише 17 моряків крейсера. За словами родичів одного із загиблих, суди проходили за заявами батьків зниклих військовослужбовців, а їхні інтереси представляли військова прокуратура та командування військової частини.

Також в ЗМІ повідомлялося, що одним із загиблих виявився син командира дивізії Чорноморського флоту контрадмірала Олега Криворога, а більше половини матросів крейсера були строковиками.

Легендарна фраза

Російський крейсер "Москва" став відомим ще до затоплення, завдяки фразі оборонців острова Зміїний під час подій першого дня повномасшабної війни, 24 лютого 2022. Коли окупанти звернулися до українських прикордонників з вимогою здатися, вони відправили саме цей "російський воєнний корабель" у відомому напрямку.

Фраза стала своєрідним девізом для українців. "Укрпошта" випустила марку із зображенням крейсера, присвятивши її захисникам Зміїного.

Марка "Укрпошти" із зображенням крейсера "Москва" (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

За збігом, її ввели в обіг 12 квітня 2022 – якраз напередодні затоплення "Москви".

Марка отримала величезну популярність не тільки в Україні, а й у світі. Щоб придбати її, у Києві люди шикувалися у черги за кілька годин до старту продажів.