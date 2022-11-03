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Суд визнав моряків із крейсера "Москва" загиблими, але лише 17 осіб

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Четвер 03 листопада 2022 20:48
Суд визнав моряків із крейсера "Москва" загиблими, але лише 17 осіб Фото: суд визнав моряків із крейсера "Москва" загиблими (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків, які зникли внаслідок загибелі крейсера "Москва" у квітні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство".

16 справ було розглянуто влітку, ще одну у вересні. За словами батька одного із загиблих, суди проходили за заявами батьків зниклих військовослужбовців, а їхні інтереси представляли військова прокуратура та командування військової частини.

Моряки, рідні яких не звернулися до суду, автоматично визнаються загиблими після шести місяців.

Нагадаємо, що крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження внаслідок пожежі та вибухів у ніч із 13 на 14 квітня. Українська сторона заявила, що атакувала російський флагман двома протикорабельними ракетами "Нептун". Міноборони РФ досі не підтвердило втрату корабля у бойових діях.

За оцінками експертів, втрата крейсера "Москва" стала найдорожчою під час війни Росії проти України. Його залишкова вартість становила близько 750 млн доларів.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа назвав головну помилку, яку припустилися окупанти з крейсером "Москва".

Втрата флагмана російського Чорноморського флоту стала одним із найважливіших етапів звільнення острова Зміїний.

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