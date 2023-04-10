ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після перемоги подивимося на "Москву". Резніков кличе на дайвінг у підводний музей

Новость на русском →
Понеділок 10 квітня 2023 20:10
Після перемоги подивимося на "Москву". Резніков кличе на дайвінг у підводний музей Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував після перемоги відправлятися на дайвінг до потопленого крейсера "Москва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова на спільному брифінгу з виконуючим обов'язки міністра оборони Королівства Данія Троелсом Лунда Поульсеном.

Резніков нагадав, що на дні Чорного моря в територіальних водах України знаходиться потоплений крейсер "Москва", який включений до переліку об'єктів ЮНЕСКО як культурна спадщина.

"Я всіх запрошую після нашої перемоги доєднатися до нашої команди, яка здійснить дайв-занурення на новий дуже відомий дайв-сайт. Там буде підводний музей про те, як саме українською зброєю було потоплено такий корабель з такою дуже символічною назвою", - сказав міністр.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по крейсеру "Москва". Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником. Пізніше глава Одеської Військової адміністрації заявив, що крейсер "Москва" догорає в Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Російська Федерація Олексій Резніков Війна Росії проти України
NEWS
Україна повернула з російського полону 100 військових
Україна повернула з російського полону 100 військових
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені