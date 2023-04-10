Після перемоги подивимося на "Москву". Резніков кличе на дайвінг у підводний музей
Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував після перемоги відправлятися на дайвінг до потопленого крейсера "Москва".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова на спільному брифінгу з виконуючим обов'язки міністра оборони Королівства Данія Троелсом Лунда Поульсеном.
Резніков нагадав, що на дні Чорного моря в територіальних водах України знаходиться потоплений крейсер "Москва", який включений до переліку об'єктів ЮНЕСКО як культурна спадщина.
"Я всіх запрошую після нашої перемоги доєднатися до нашої команди, яка здійснить дайв-занурення на новий дуже відомий дайв-сайт. Там буде підводний музей про те, як саме українською зброєю було потоплено такий корабель з такою дуже символічною назвою", - сказав міністр.
Нагадаємо, 13 квітня 2022 року стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по крейсеру "Москва". Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником. Пізніше глава Одеської Військової адміністрації заявив, що крейсер "Москва" догорає в Чорному морі.
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