Після перемоги подивимося на "Москву". Резніков кличе на дайвінг у підводний музей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова на спільному брифінгу з виконуючим обов'язки міністра оборони Королівства Данія Троелсом Лунда Поульсеном.

Резніков нагадав, що на дні Чорного моря в територіальних водах України знаходиться потоплений крейсер "Москва", який включений до переліку об'єктів ЮНЕСКО як культурна спадщина.

"Я всіх запрошую після нашої перемоги доєднатися до нашої команди, яка здійснить дайв-занурення на новий дуже відомий дайв-сайт. Там буде підводний музей про те, як саме українською зброєю було потоплено такий корабель з такою дуже символічною назвою", - сказав міністр.