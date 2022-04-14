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Крейсер "Москва" получил серьезные повреждения после взрыва, - Минобороны РФ

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 02:13
Крейсер "Москва" получил серьезные повреждения после взрыва, - Минобороны РФ Ракетный крейсер "Москва" (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

В Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва", являющийся флагманом Черноморского флота РФ, получил серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

В Минобороны России также сообщили, что причиной серьезных повреждений стал сдетонировавший боезапас. Также по согласно официальному сообщению, экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются.

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