Буданов пояснив, чому для України було важливим повернення контролю над островом Зміїний

Для України звільнення Зміїного було одним з головних завдань. Оскільки без відновлення контролю над островом стало б неможливими будь-яке судноплавство з портів у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника ГУР Кирила Буданова у фільмі з документальної трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".

"Без цього росіяни просто економічно би нас знищили", - зазначив генерал-майор.

Ключовим для деокупації Зміїного стало затоплення 13 квітня флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ Нептун.

Своєю чергою командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа вказав, що затоплення "Москви", знищення декількох десантних кораблів, катерів противника, загалом порушення логістики острова - все це у подальшому вплинуло на його звільнення від загарбників.

"Це стосується морського компонента. Що стосується повітряного компонента - це славнозвісні "Байрактари" морської авіації, які працювали з перших днів війни, починаючи з Херсонської області, і вперше їх Україна застосовувала по бойовому по морських цілях", - пояснив офіцер.

Про спротив, який чинили окупанти на Зміїному, розповів командир однієї зі штурмових груп спецпризначення ГУР МО України із позивним "Скін".

"Споруд було багато. Їм було де ховатися, вони дуже швидко рухалися, вони не сиділи на одному місці, вони постійно міняли позиції, вони готувалися до оборони. Я вам скажу, це достатньо епічна битва була", - говорив військовий.

Боєць додав, що тоді росіяни "нагнали на острів купу людей, вертушок, всього решта - їх там просто помножили на нуль і все. І вони зробили жест доброї волі".