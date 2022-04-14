Самая дорогая цель. Стоимость подбитого крейсера "Москва" 750 млн долларов

Вчера украинские войска поразили ракетами "Нептун" российский ракетный крейсер "Москва" , который является флагманом Черноморского флота РФ. Этот крейсер стал самой дорогой российской техникой, которую подбила или уничтожила Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

По данным Forbes, ракетный удар по "Москве" нанес России ущерб на 750 млн долларов. Такую стоимость издание рассчитывало, сравнив стоимость крейсера того же класса "Украина", который в 1995 году стоил 720 млн.

До этого самой дорогой потерей России считался десантный самолет Ил-76, стоимость которого оценивается в 86 млн долларов. Следующий по стоимости - потопленный в порту Бердянска российский десантный корабль "Саратов" - 75 млн долларов.