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Самая дорогая цель. Стоимость подбитого крейсера "Москва" 750 млн долларов

Новина українською →
Украина, Четверг 14 апреля 2022 20:39
Самая дорогая цель. Стоимость подбитого крейсера "Москва" 750 млн долларов Фото: Украина подбила российский крейсер Москва (wikipedia.org / Mil.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вчера украинские войска поразили ракетами "Нептун" российский ракетный крейсер "Москва", который является флагманом Черноморского флота РФ. Этот крейсер стал самой дорогой российской техникой, которую подбила или уничтожила Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

По данным Forbes, ракетный удар по "Москве" нанес России ущерб на 750 млн долларов. Такую стоимость издание рассчитывало, сравнив стоимость крейсера того же класса "Украина", который в 1995 году стоил 720 млн.

До этого самой дорогой потерей России считался десантный самолет Ил-76, стоимость которого оценивается в 86 млн долларов. Следующий по стоимости - потопленный в порту Бердянска российский десантный корабль "Саратов" - 75 млн долларов.

Стоимость подбитого крейсера «Москва» – $750 млн. Forbes составил рейтинг самой дорогой российской техники, уничтоженной на войне /Фото 1

Напомним, про удар по крейсеру "Москва" в Черном море стало известно сегодня вечером. Доподлинно неизвестно, в каком состоянии крейсер. Одни источники говорят, что крейсер идет ко дну, другие - что он имеет значительные повреждения, но на плаву.

Сейчас известно, что в Севастополь привезли 14 моряков с крейсера "Москва", однако судьба еще почти 500 - неизвестна.

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