Данилов оценил российские потери на крейсере "Москва": они спасли 58 человек
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил потери в результате уничтожения российского ракетного крейсера "Москва" в Черном море. По его словам, россиянам удалось спасти только 58 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "Украинской правды".
"Мы считаем, что они спасли 58 человек. Мы не можем это утверждать, но предварительно выходит, что да. Но они это скрывают. Всего было на крейсере 510 человек. Но если человека нет, нечего хоронить, не нужно проводить какую-нибудь церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян", - отметил он.
Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что крейсер "Москва" был уничтожен двумя ракетами "Нептун".
Накануне российская сторона начала поисковые работы на месте его затопления.
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