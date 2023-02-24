Пресконференція Зеленського на рік війни: головні заяви

Про те, чи є він метою №1 для Путіна

Представник німецького ТБ запитав, чи означають закордонні поїздки свідченням того, що зараз Зеленський почувається у більшій безпеці та менш пріоритетною ціллю для Путіна.

"Мені здавалося, що щодо думок Путіна німці більш поінформовані, ніж я. Але тим не менш… Що роблю я? Моє завдання як президента - у жодному разі не допустити послаблення підтримки України", - відповів він.

Зеленський про компроміси та переговори з Росією

Президент виключив можливість компромісів після всіх воєнних злочинів Росії.

"Давайте з самого початку, з того, що ви порушили. Перший пункт - поважайте наше право жити на нашій землі, вийдіть з нашої землі, припиніть нас бомбити і припиніть вбивати громадянське населення, вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, питну воду. Припиніть бомбити міста, села, вбивати собак, котів, палити ліси. Все це ви припиняєте, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми дипломатично ставитимемо крапку", - додав Зеленський.

"Війна в Україні почала перезавантаження НАТО"

"Війна в Україні почала перезавантаження НАТО. Так і є, всі перевірили і зрозуміли, що системи недосконалі, потрібні потужніші речі. Я не про снаряди говорю, багато грошей виділяється на кіберпростір, дрони, IT і так далі... Я вважаю, що йдеться реформування стану оборонних систем, тому що всі побачили, чого чекати від Російської Федерації", - зазначив президент.

Про "мирний план" Китаю

"Мені здається, що це був не "мирний план", не резолюція, не декларація та не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки. Я вже говорив, що Китай почав говорити про Україну, я вважаю, що це дуже непогано. Питання в тому, що є за словами? Під час війни ми повинні розуміти - слова словами, але питання за кроки, особливо важливо, до чого вони приведуть і який буде результат для нас", - заявив Зеленський.

Хто найбільше підтримує Україну

"(у питанні спецтрибуналу, - ред.) ми бачимо лідерство Нідерландів. Ми працюємо з Ріші Сунаком, з Великобританією та іншими країнами. Працюємо за механізмом компенсацій, вже є перші кроки в США. І наші балтійські друзі - дуже потужні. Чесно кажучи, балтійська трійка та Польща у всьому нас підтримують, щоб ми не попросили. Але ми дурниць не просимо, це правда", - сказав президент.

"Ніхто не любить лузерів, треба пахати - це єдиний шанс перемогти"

"Ми працювали над об'єднанням Європи, тут є країни з різним статусом, є нейтральні. Ми працювали над тим, щоб змінити цю нейтральність на ненейтральність до війни... І Збройні сили над цим працювали, бо перемоги на полі бою дають впевненість, ніхто не любить лузерів. Хоч би як це звучало, але це правда, всі хочуть бути переможцями. Ось і все. І треба всім пахати всередині країни і зовні, це єдиний шанс перемогти", - додав Зеленський.

Як Україна вийде на дипломатичну фіксацію кінця війни?

"Підхід дуже простий, щоб було менше ризику зниження кількості країн, які нас підтримують. Та чи інша країна може підтримати якийсь один пункт "формули миру"… Там є фіксація миру чи кінця війни, там є цей пункт. Нам потрібні гарантії безпеки ... для всієї Європи. І тоді, коли є виконання та повага до людей, до України, якщо це буде виконуватися, все одно ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця війни. Але до цього потрібно виконати всі пункти поваги", - сказав президент.

До "формули миру" треба залучити Індію та Китай

"Я працюю разом із командою та партнерами, щоб все-таки були не лише країни, які нас підтримують з перших днів… Я б дуже хотів, щоб до "формули миру" та саміту були залучені представники Африканського континенту. Якщо чесно, я хотів би, щоб була Індія та була Китай", - наголосив Зеленський.

Україна має все для перемоги у 2023 році

За словами Зеленського, Україна протистоїть Росії не сама, їй допомагають друзі, щоб агресія не поширилася далі.

"Якщо всі ми виконаємо свої завдання, на нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб цього року. У нас все для цього є - мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об'єднали всі сили проти цієї навали", - заявив президент.

Пресконференція за підсумками року війни

Зустріч глави держави із представниками ЗМІ анонсували в Офісі президента за день до її проведення. Заявлена тема пресконференції – рік протистояння України російській агресії.

"У п'ятницю, 24 лютого, відбудеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності", – повідомили в ОП.

Від кожного ЗМІ могли допустити до акредитації по 1 кореспонденту, 1 оператору і 1 фотографу. Точне місце та час початку заходу заздалегідь не розголошували.

Конференції Зеленського під час війни та до її початку

У 2022 році президент України не збирав масштабних пресконференцій, але кілька разів зустрічався як з українськими, так і з іноземними журналістами.

16 листопада глава держави спілкувався з представниками українських медіа в Офісі президента.

Серед тем були: падіння ракети в Польщі, відключення світла після атак РФ по критичній інфраструктурі, прогнози "складної зими" для українців, а також можливість прямих переговорів із Путіним та гарантії безпеки.

Ще одну пресконференцію Зеленського під час війни було організовано на станції метро "Майдан Незалежності".

23 квітня протягом 2-х годин президент відповідав на запитання журналістів про військову допомогу союзників, трибунал для Путіна, загрозу ядерного удару, статус Криму та Донбасу, складність військової деблокади Маріуполя.

До початку повномасштабного вторгнення РФ президент України провів кілька великих зустрічей із представниками ЗМІ: