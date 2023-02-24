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Зеленський назвав Росії умову для початку пошуку формату дипломатичного завершення війни

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 18:33
Зеленський назвав Росії умову для початку пошуку формату дипломатичного завершення війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Тільки коли Росія припинить нищити українців та українську землю, можна буде говорити про початок пошуку формату дипломатичного завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Давайте з самого початку. З того, що ви (Росія - ред.) порушили. Перший пункт - поважайте наше право жити на нашій землі, вийдіть з нашої території, припиніть нас бомбити, припиніть вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, воду", - наголосив Зеленський.

Він додав, що лише після того, як Росія все це припинить, можна буде сказати, у якому форматі дипломатично ставити крапку.

Нагадаємо, сьогодні президент назвав умову для дипломатичної фіксації кінця війни.

Крім того, вчора, 23 лютого, Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо формули миру.

Також ми писали, що прем'єр Італії Джорджа Мелоні назвала чудовою відправною точкою українську формулу миру.

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