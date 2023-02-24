ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія ввела санкції проти "Росатому" та союзників Путіна

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 24 лютого 2023 09:36
Британія ввела санкції проти "Росатому" та союзників Путіна Фото: Британія ввела санкції проти представників "Росатома" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія у річницю вторгнення розширила санкції проти Росії. До списку потрапили представники "Росатома" та союзники російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.

Британія ввела санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб Росії. Зокрема, під санкції потрапили керівники "Росатома", а також 34 керівники двох найбільших російських оборонних компаній "Ростеха" та "Алмаз-антей" і чотирьох банків.

Зокрема, санкції запровадили проти:

  • Маттіаса Варніга, гендиректора оператора газопроводу "Північний потік-2", а також екс-члена ради директорів "Транснефти" та "Роснефти";
  • Любові Кабаєвої, матері гімнастки Аліни Кабаєвої;
  • Олексія Дюміна, голови Тульської області;
  • Олексія Козака, сина колишнього віце-прем'єра Росії та заступника керівника адміністрації президента Дмитра Козака.

Також до списку потрапили 6 російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки, включаючи авіацію та флот.

Крім того, Великобританія заборонила експорт авіаційних деталей, радіоапаратури та електронних комплектів, які можуть використовуватись у військовому виробництві, у тому числі у безпілотниках. Під заборону також потрапить імпорт 140 товарів із заліза та сталі, включаючи ті, що були перероблені у третіх країнах.

Британія ввела санкції проти 5 керівників іранської Qods Aviation Industry - компанії, що виробляє безпілотник, які Росія використовує проти України.

Нагадаємо, Австралія та Нова Зеландія до річниці вторгнення РФ в Україну посилили санкції проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію