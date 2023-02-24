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Путіну потрібно показувати успіх. Зеленський припустив вторгнення РФ до інших країн

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Київ, П'ятниця 24 лютого 2023 19:31
Путіну потрібно показувати успіх. Зеленський припустив вторгнення РФ до інших країн Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія може не зупинитися в Україні та розпочати вторгнення в інші країни, оскільки російському диктатору Володимиру Путіну необхідно показувати успіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Голову держави попросили відповісти, чи можуть росіяни розпочати війну з іншими країнами.

"На жаль, так. Я вважаю, що це можливо, і це може статися. Я можу пояснити. Президенту Путіну потрібно показувати успіх та перемоги. Успіху на полі бою в Україні не відбудеться, масованого реваншу не вийде, принаймні ми будемо боротися... Тому йому доведеться показувати успіх. Усі розуміють, що він може бути там, де є слабке місце", - наголосив Зеленський.

За його словами, потенційними цілями для Росії можуть стати ті країни, які до цього були під впливом Москви ще за радянських часів, або держави з внутрішніми конфліктами, де є сепаратні інституції.

Голова держави нагадав про приклад Молдови. Українська розвідка перехопила документ про плани Росії змінити там владу, його вже передали президенту Маї Санду.

"А тепер подумайте, як вони це (змінити владу в Молдові - ред.) можуть зробити? Як? Де їхні кордони з Молдовою? Я їх не бачу. Тобто має бути висадка. А де вона може бути? Ми говоримо про атаку з Придністров'я чи атаку Кишинева. Вони можуть зробити та розвивати цей напрямок", - уточнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія планувала напасти на Японію ще у 2021 році.

Також ми писали, що, за словами прем'єра Молдови Доріна Речана, Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

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