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Зеленський про далекобійну зброю для України: Ми домовилися з Британією

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П'ятниця 24 лютого 2023 20:14
Зеленський про далекобійну зброю для України: Ми домовилися з Британією Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна домовилася з Британією про постачання далекобійної зброї, проте це не ракети ATACMS, а інший вид.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Треба роз'яснювати, що далекобійна зброя - це захист цивільного населення. Ми домовилися з Британією. Інший вид (ніж ATACMS - ред.), але далекобійна зброя", - сказав Зеленський.

Президент вкотре наголосив, що Україна не використовуватиме її для ударів по території РФ.

"Серед наших партнерів поширюється наратив, що далекобійна зброя нібито необхідна для ударів по Росії. Однак Росія розмістила свою зброю на території України на такій відстані, що вони можуть бити по цивільному населенню. Наприклад, вони постійно бомблять Херсон, знаючи, що в ЗСУ немає зброї, щоб їм відповісти", - пояснив глава держави.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна проводить технічну підготовку до деокупації своїх територій. Це стосується як зброї, так і навчання солдатів.

РБК-Україна наводить ключові заяви президента на прес-конференції.

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