Річки можуть вийти з берегів: яка погода буде в Україні завтра й де чекати опадів

У вівторок, 3 березня, погода в Україні буде місцями з невеликими опадами. Проте в деяких областях ситуація на річках через пiдвищення рiвня води може стати небезпечною.

Головне:

Температурні контрасти : вдень 3 березня повітря в деяких областях може прогрітись до +11°C, тоді як найближчої ночі місцями ще буде мороз.

: вдень 3 березня повітря в деяких областях може прогрітись до +11°C, тоді як найближчої ночі місцями ще буде мороз. Атмосферні фронти : погода в Україні буде здебільшого хмарною, з проясненнями.

: погода в Україні буде здебільшого хмарною, з проясненнями. Небезпека на дорогах : вночі та зранку у більшості областей може бути ожеледиця, подекуди - туман.

: вночі та зранку у більшості областей може бути ожеледиця, подекуди - туман. Загроза підтоплень: рівень води деяких річок у різних куточках України може суттєво піднятись, в одній з областей навіть оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Які процеси вплинуть на синоптичну ситуацію завтра

Згідно з прогнозом метеоролога й синоптика Наталки Діденко, у вівторок в Україні "з'явиться трохи опадів".

"Атмосферні фронти циклону Doreena (карта внизу) закидатимуть дощ чи мокрий сніг переважно на схід та південь", - уточнила вона.

За словами спеціаліста, найближчої ночі та вранці опади можливі практично повсюди.

Проте вже вдень 3 березня "вологість зміститься саме у південну та східну частини" України.

"Бо антициклон Iakl (карта внизу) витіснить ці опади із західних та північних областей", - пояснила експерт.

Карта атмосферних фронтів від Наталки Діденко (інфографіка: facebook.com/tala.didenko)

Де в Україні температура підніметься до +11

За даними експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода по території нашої країни впродовж доби 3 березня буде хмарною, з проясненнями.

Місцями ймовірний невеликий дощ (вночі - з мокрим снігом).

"Лише у більшості західних, вночі і в східних областях без опадів", - уточнили синоптики.

Крім того, вночі та вранці:

у північних, східних та у більшості центральних областей - на дорогах місцями ожеледиця ;

; на Закарпатті та Прикарпатті - подекуди туман.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;

вдень - від 0 до 5 градусів тепла.

Тепліше буде при цьому на заході та півдні країни, де повітря може прогрітись до 6-11 градусів вище нуля.

Прогноз погоди по території України на добу 3 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 3 березня буде також хмарною з проясненнями.

Місцями - невеликий дощ із мокрим снігом. Тим часом по Києву вдень - без опадів.

Вночі та вранці - на дорогах місцями ожеледиця. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Києві:

вночі - близько 0-2 градусів тепла;

вдень - 2-4 градуси вище нуля.

Температура повітря по області:

вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу;

вдень - близько 0-5 градусів тепла.

Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Річки в яких областях можуть вийти з берегів

Згідно з попередженням спеціалістів УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, продовження пiдвищення рiвнiв води ймовірне впродовж 3-5 березня:

на окремих рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська та Волинська області) - на 0,1-0,3 м - з можливим виходом води на заплаву;

(Львiвська та Волинська області) - на 0,1-0,3 м - з можливим виходом води на заплаву; у верхів'ї річки Стир (притока Прип'яті у Львiвській області) - на 0,1-0,3 м - з можливим виходом води на заплаву;

(притока Прип'яті у Львiвській області) - на 0,1-0,3 м - з можливим виходом води на заплаву; на Захiдному Бузі біля села Литовеж (Волинська область) - до 0,5 м - з можливим виходом води на заплаву;

на річці Полтва (в районі міста Буськ, Львівська область) - з подальшим затопленням заплави;

(в районі міста Буськ, Львівська область) - з подальшим затопленням заплави; на річці Солокiя (в районі міста Шептицький, Львівська область) - з подальшим затопленням заплави.

Крім того, внаслідок снiготанення та водогосподарської дiяльностi, на річці Пiвденний Буг, на її притоках (річках Синюха, Згар, Савранка, Гнилий Тiкич, Чорний Ташлик, Велика Вись, Мертвовiд, Кодима), на річці Iнгул (місто Кропивницький), на річці Тилiгул (місто Березiвка, Одеська область) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м:

з можливим виходом води на заплаву річок у Вiнницькiй області;

з утриманням води на заплавах річок у Кiровоградськiй, Черкаськiй, Одеськiй та Миколаївськiй областях.

Тим часом на рiчках суббасейну Прип'ятi продовжиться підвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м - з можливим виходом та подальшим затопленням заплав.

Крім того, на рiчках вiдбуватиметься послаблення льодових явищ. Мiсцями - льодохiд.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець на річці Кодима ймовірне часткове обтоплення водами житлових будинкiв - прируслових вулиць окремих населених пунктів у Миколаївськiй області.

"ІІ рiвень небезпеки - помаранчевий", - наголосили в УкрГМЦ.