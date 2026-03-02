Реки могут выйти из берегов: какая погода будет в Украине завтра и где ждать осадков

Во вторник, 3 марта, погода в Украине будет местами с небольшими осадками. Однако в некоторых областях ситуация на реках из-за повышения уровня воды может стать опасной.

Подробнее о прогнозе погоды на завтра и предупреждениях синоптиков, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Температурные контрасты : днем 3 марта воздух в некоторых областях может прогреться до +11°C, тогда как ближайшей ночью местами еще будет мороз.

: днем 3 марта воздух в некоторых областях может прогреться до +11°C, тогда как ближайшей ночью местами еще будет мороз. Атмосферные фронты : погода в Украине будет в основном облачной, с прояснениями.

: погода в Украине будет в основном облачной, с прояснениями. Опасность на дорогах : ночью и утром в большинстве областей может быть гололедица, местами - туман.

: ночью и утром в большинстве областей может быть гололедица, местами - туман. Угроза подтоплений: уровень воды некоторых рек в разных уголках Украины может существенно подняться, в одной из областей даже объявлен оранжевый уровень опасности.

Какие процессы повлияют на синоптическую ситуацию завтра

Согласно прогнозу метеоролога и синоптика Наталки Диденко, во вторник в Украине "появится немного осадков".

"Атмосферные фронты циклона Doreena (карта внизу) будут забрасывать дождь или мокрый снег преимущественно на восток и юг", - уточнила она.

По словам специалиста, ближайшей ночью и утром осадки возможны практически повсеместно.

Однако уже днем 3 марта "влажность сместится именно в южную и восточную части" Украины.

"Потому что антициклон Iakl (карта внизу) вытеснит эти осадки из западных и северных областей", - объяснила эксперт.

Карта атмосферных фронтов от Наталки Диденко (инфографика: facebook.com/tala.didenko)

Где в Украине температура поднимется до +11

По данным экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода по территории нашей страны в течение суток 3 марта будет облачной, с прояснениями.

Местами вероятен небольшой дождь (ночью - с мокрым снегом).

"Только в большинстве западных, ночью и в восточных областях без осадков", - уточнили синоптики.

Кроме того, ночью и утром:

в северных, восточных и в большинстве центральных областей - на дорогах местами гололедица ;

; на Закарпатье и Прикарпатье - местами туман.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;

днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Теплее будет при этом на западе и юге страны, где воздух может прогреться до 6-11 градусов выше нуля.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 3 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 3 марта будет также облачной с прояснениями.

Местами - небольшой дождь с мокрым снегом. Тем временем по Киеву днем - без осадков.

Ночью и утром - на дорогах местами гололедица. Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - около 0-2 градусов тепла;

днем - 2-4 градуса выше нуля.

Температура воздуха по области:

ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза;

днем - около 0-5 градусов тепла.

Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Реки в каких областях могут выйти из берегов

Согласно предупреждению специалистов УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях, продолжение повышения уровней воды вероятно в течение 3-5 марта:

на отдельных реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области) - на 0,1-0,3 м - с возможным выходом воды на пойму;

(Львовская и Волынская области) - на 0,1-0,3 м - с возможным выходом воды на пойму; в верховье реки Стырь (приток Припяти во Львовской области) - на 0,1-0,3 м - с возможным выходом воды на пойму;

(приток Припяти во Львовской области) - на 0,1-0,3 м - с возможным выходом воды на пойму; на Западном Буге возле села Литовеж (Волынская область) - до 0,5 м - с возможным выходом воды на пойму;

на реке Полтва (в районе города Буск, Львовская область) - с последующим затоплением поймы;

(в районе города Буск, Львовская область) - с последующим затоплением поймы; на реке Солокия (в районе города Шептицкий, Львовская область) - с последующим затоплением поймы.

Кроме того, в результате снеготаяния и водохозяйственной деятельности, на реке Южный Буг, на ее притоках (реках Синюха, Згар, Савранка, Гнилой Тикич, Черный Ташлык, Большая Высь, Мертвовод, Кодыма), на реке Ингул (город Кропивницкий), на реке Тилигул (город Березовка, Одесская область) ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м:

с возможным выходом воды на пойму рек в Винницкой области;

с удержанием воды на поймах рек в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.

Между тем на реках суббассейна Припяти продолжится повышение уровней воды на 0,2-0,7 м - с возможным выходом и последующим затоплением пойм.

Кроме того, на реках будет происходить ослабление ледовых явлений. Местами - ледоход.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В завершение на реке Кодыма вероятно частичное обтопление водами жилых домов - прирусловых улиц отдельных населенных пунктов в Николаевской области.

"II уровень опасности - оранжевый", - подчеркнули в УкрГМЦ.