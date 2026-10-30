UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

На річках у чотирьох областях критично мало води: УкрГМЦ оголосив найвищий рівень небезпеки

18:16 30.10.2026 Пт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

На деяких українських річках досі спостерігається суттєвий дефіцит води. На тлі низької осінньої меженi спеціалісти УкрГМЦ оголосили "коричневий" - найвищий - рівень небезпеки у чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чому ситуація на деяких річках - небезпечна

За даними УкрГМЦ, у період з 31 жовтня до 13 листопада на деяких річках України в різних областях буде зберігатись режим низької осінньої меженi.

При цьому рiвнi води будуть утримуватись близькими до найнижчих значень за весь перiод спостережень, а на окремих ділянках (місцями) - навіть нижчими за них.

Тобто в цілому йдеться про те, що буде утримуватись низька водність річок.

Подекуди (на окремих ділянках) - нижче за критерії маловоддя.

Крім того, на окремих рiчках:

  • спостерігатиметься значне заростання русел водною рослинністю;
  • місцями (на окремих малих рiчках) - відсутність стоку.

Читайте також: Дефіцит води та пересихання: в УкрГМЦ оцінили стан українських річок у жовтні

Про річки в яких областях України йдеться

Згідно з попередженням спеціалістів про стихійні гідрологічні явища, описана вище ситуація на початку листопада буде зберігатись на рiчках суббасейну Прип'яті:

  • у Волинській області;
  • у Рівненській області;
  • у Житомирській області.

"ІІІ рівень небезпеки - коричневий", - наголосили у прес-службі Укргідрометценру.

Попередження УкрГМЦ про стихійні гідрологічні явища в окремих областях (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Ще одне попередження - щодо такого самого "коричневого" рівня небезпеки - експерти УкрГМЦ опублікували для окремих річок:

  • басейну Дністра - у Львівській області;
  • суббасейну Сяну - у Львівській області;
  • суббасейну Західного Бугу - у Львівській та Волинській областях.

Попередження УкрГМЦ про стихійні гідрологічні явища до 13 листопада (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Що означає "коричневий" рівень на практиці

Згідно з Переліком гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України, "коричневий" - це найвищий рівень небезпеки, який сигналізує:

  • про відчутно низькі рівні води;
  • про критичний дефіцит води чи маловоддя.

На противагу йому виступає "червоний" - також III - рівень небезпеки (який характеризує протилежну до цієї ситуацію, тобто надлишок води або ж паводок).

На практиці "коричневий" рівень небезпеки характеризується тим, що рівні води опускаються нижче:

  • проєктних відміток водозабірних споруд і насосних станцій;
  • навігаційних відміток на судноплавних річках і водосховищах.

При цьому тривалість утримання такої ситуації - один місяць та більше.

Ще одна характеристика - зниження рівнів води у період межені нижче найнижчих за період спостереження відміток (із утриманням впродовж місяця та більше).

Отже, "коричневий" рівень - це, по суті, ситуація, коли води стає настільки мало, що це заважає нормальному функціонуванню інфраструктури та навіть може бути критичним для екосистем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що науковці НАН долучаються до відновлення водойм у Києві (які локації та як саме планують очищати).

Тим часом у Держводагентстві пояснили, чи може маловоддя стати довгостроковою проблемою.

Читайте також, чому насправді зникає вода в криницях і річках України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрЖитомирПогода в УкраїніЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЕкологіяКліматологМетеорологОсіньВодойми