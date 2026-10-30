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На реках в четырех областях критически мало воды: УкрГМЦ объявил наивысший уровень опасности

18:16 30.10.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

На некоторых украинских реках до сих пор наблюдается существенный дефицит воды. На фоне низкой осенней межени специалисты УкрГМЦ объявили "коричневый" - самый высокий - уровень опасности в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Почему ситуация на некоторых реках - опасная

По данным УкрГМЦ, в период с 31 октября по 13 ноября на некоторых реках Украины в разных областях будет сохраняться режим низкой осенней межени.

При этом уровни воды будут удерживаться близкими к самым низким значениям за весь период наблюдений, а на отдельных участках (местами) - даже ниже их.

То есть в целом речь идет о том, что будет удерживаться низкая водность рек.

Кое-где (на отдельных участках) - ниже критериев маловодья.

Кроме того, на отдельных реках:

  • будет наблюдаться значительное зарастание русел водной растительностью;
  • местами (на отдельных малых реках) - отсутствие стока.

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О реках в каких областях Украины идет речь

Согласно предупреждению специалистов о стихийных гидрологических явлениях, описанная выше ситуация в начале ноября будет сохраняться на реках суббассейна Припяти:

  • в Волынской области;
  • в Ровенской области;
  • в Житомирской области.

"III уровень опасности - коричневый", - подчеркнули в пресс-службе Укргидрометценра.

Предупреждение УкрГМЦ о стихийных гидрологических явлениях в отдельных областях (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Еще одно предупреждение - относительно такого же "коричневого" уровня опасности - эксперты УкрГМЦ опубликовали для отдельных рек:

  • бассейна Днестра - во Львовской области;
  • суббассейна Сяна - во Львовской области;
  • суббассейна Западного Буга - во Львовской и Волынской областях.

Предупреждение УкрГМЦ о стихийных гидрологических явлениях до 13 ноября (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Что означает "коричневый" уровень на практике

Согласно Перечню гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины, "коричневый" - это самый высокий уровень опасности, который сигнализирует:

  • об ощутимо низких уровнях воды;
  • о критическом дефиците воды или маловодье.

В противоположность ему выступает "красный" - также III - уровень опасности (характеризующий противоположную этой ситуацию, то есть избыток воды или же паводок).

На практике "коричневый" уровень опасности характеризуется тем, что уровни воды опускаются ниже:

  • проектных отметок водозаборных сооружений и насосных станций;
  • навигационных отметок на судоходных реках и водохранилищах.

При этом продолжительность удержания такой ситуации - один месяц и больше.

Еще одна характеристика - снижение уровней воды в период межени ниже самых низких за период наблюдения отметок (с удержанием в течение месяца и более).

Следовательно, "коричневый" уровень - это, по сути, ситуация, когда воды становится настолько мало, что это мешает нормальному функционированию инфраструктуры и даже может быть критичным для экосистем.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые НАН присоединяются к восстановлению водоемов в Киеве (какие локации и как именно планируют очищать).

Тем временем в Госводагентстве объяснили, может ли маловодье стать долгосрочной проблемой.

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